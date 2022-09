Tamara Falcó e Íñigo Onieva continúan acaparando los titulares de la prensa rosa. El drama de la pareja ha llegado hasta las redes sociales y más allá. No es para menos: primero anunciaron que se casaban y 24 horas después apareció un polémico vídeo donde el novio de la marquesa de Griñón aparecía besando en la boca a una completa desconocida. Él lo negó, pero acabó dando la cara y confesando su aventura. Onieva admitió que fue infiel a Tamara hace dos semanas. Todo ocurrió en el festival de música electrónica Burning Man, que se celebra en Estados Unidos. Luego volvió a España y le pidió matrimonio, pero las imágenes han visto la luz y no parece que a Tamara le queden muchas ganas de celebrar su boda.

Los medios señalaban a Marina Theiss como la tercera persona en discordia. Sin embargo, ella acaba de desmentir que sea ella la persona con la que Íñigo Onieva se besa en el vídeo que está circulando. "Me gustaría aprovechar esta oportunidad para corregir lo que se ha estado rumoreando en los últimos días. Sí, estuve en Burning Man y conocí a Íñigo Onieva a través de un amigo en común. Nos tomamos fotos juntos, pero no pasó nada más allá de eso. No había ningún interés romántico entre nosotros y nunca sucedió nada. No soy la mujer del vídeo que han estado circulando y publicando", insiste la modelo brasileña, que amenaza con tomar medidas legales en el caso de que se continúe "haciendo mal uso de su nombre".

Para terminar el comunicado, Marina Theiss le manda un mensaje a Tamara Falcó e Íñigo Onieva: "Les deseo lo mejor en su relación. Y a aquellos que me están enviando mensajes de odio por algo que no sucedió. espeor que encuentren la verdad y la paz en sus corazones".