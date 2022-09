El jueves pasado Tamara Falcó anunciaba ilusionada su compromiso con el empresario Íñigo Onieva, pero ya todo ha acabado entre ellos. Su burbuja de felicidad explotaba el propio viernes, con la salida de un vídeo en el que se veía a su entonces prometido besarse con otra mujer. Le siguieron varios días frenéticos: él lo negó, ella se fue a casa de su madre y borró el anuncio de la boda, él sacó comunicado admitiendo la infidelidad y pidiendo perdón… Y ella dejó de seguirle en redes. Tras varios días refugiada en casa de Isabel Preysler, Tamara Falcó ha decidido salir de Villa Meona y acudir a su primer evento desde la ruptura.

Camino al Teatro real, donde Kronos Homes -marca de la que es embajadora- celebra su octavo aniversario, Tamara Falcó ha atendido la llamada en directo de Sálvame, en altavoz desde el móvil de su representante, Susana Uribarri. Su llegada al evento ha generado una gran expectación, pero la marquesa de Griñón no ha querido esperar más para romper su silencio y hablar por primera vez de lo ocurrido entre ella e Íñigo Onieva. Más tarde ha continuado hablando con la prensa en el evento, cerrando la puerta definitivamente a una hipotética reconciliación con Íñigo Onieva.

Tamara Falcó cambió de opinión tras la boda del viernes

"Yo soy muy creyente y creo que todo pasa por algo", comienza Tamara Falcó. Se ha mostrado también agradecida a los medios por abrirle los ojos: "Quiero pediros perdón porque durante mucho tiempo no os he creído. Os quiero agradecer la labor de investigación que habéis hecho porque si no, no me habría enterado nunca".

Cuando comenzó a circular el vídeo en el que se veía a Íñigo Onieva besar a otra mujer en el festival Burning Man, él aseguró que aquellas imágenes correspondían a 2019, no a la última edición. "Nos casamos le pese a quien le pese", llegó a decir Íñigo Onieva, con Tamara a su lado, mientras la entonces pareja acudía a la boda de unos amigos. Tamara le creyó, pero todo cambió al regresar de dicha boda, cuando vio un segundo vídeo. "Imagínate para mí lo que es el matrimonio, que es una promesa de amor eterno. Ya no te digo la familia. Así que sí, estoy contenta de que haya salido ahora", afirma Tamara Falcó. "Yo he confiado hasta que la evidencia era aplastante". Tamara Falcó niega tajantemente que conociese la infidelidad: "Si yo hubiera sabido un poquito de todo esto, no habríamos llegado hasta este punto. Estoy contenta porque confío en Dios. Si esto ha pasado es por algo".

Tamara Falcó reaparece con una sonrisa tras la ruptura GTRES

"Decidí apostar por mi exnovio y lo llevé hasta el límite, hasta que vi que era verdad", reconoce Tamara Falcó, ya en el evento de Kronos Homes. "El Íñigo con el que yo me he prometido no tiene nada que ver con ese Íñigo", afirma. Cierra la puerta a una posible reconciliación con el que fuera su prometido: "Veo imposible volver con Íñigo". Asegura que el viernes por la noche Íñigo Onieva empezó a decir que algo podía haber de verdad y el sábado le dejó en su casa cuando marchó al hogar de su madre, en quien se ha apoyado durante estos días tan duros. "Para los cuernos soy muy cuadriculada. Eso unido a la mentira...", confiesa. Pero, pese a estar en shock todavía por lo sucedido, Tamara tiene ánimos para bromear, haciendo un guiño a la opinión que podría tener Isabel Preysler: "Mi madre creo que filtró los vídeos".