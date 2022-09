Tamara Falcó está viviendo las horas más convulsas de su vida. Desde que el pasado jueves anunciara, enamoradísima, que se casaba con el hombre de su vida y que el amor que vivían era mayúsculo, unas imágenes de Íñigo Onieva besándose con otra mujer desataron el huracán mediático. Él lo negó, con ella de la mano: "Nos casamos le pese a quien le pese". Pero el sábado ella borró todo rastro del compromiso de sus redes sociales y al día siguiente llegaba la confirmación: Íñigo Onieva reconocía la infidelidad y pedía perdón públicamente. La marquesa de Griñón dejó de seguirle en redes y este martes ha confirmado que han roto.

Refugiada estos días en la casa de su madre, Isabel Preysler, y con el apoyo también de su hermana Ana Boyer, Tamara Falcó ha reaparecido este martes en un evento en el Teatro Real con una sonrisa. Allí ha confesado lo mucho que le ha afectado, pero también se ha mostrado contenta de que lo haya descubierto antes de pasar por el altar con Onieva, con quien asegura que ve "imposible" volver. La marquesa de Griñón ha tenido ánimos incluso de bromear con la prensa y aludir a Isabel Preysler, en cuya casa se ha cobijado durante estos duros momentos. "Mi madre creo que filtró los vídeos", se ha reído ella.

"Sí, estuve en Burning Man y conocí a Íñigo Onieva a través de un amigo en común. Nos tomamos fotos juntos, pero no pasó nada más allá de eso. No había ningún interés romántico entre nosotros y nunca sucedió nada ", ha asegurado Marina Theiss.

Íñigo Onieva reconoce su infidelidad en este comunicado

"En los vídeos difundidos aparezco en una actitud inaceptable, de la cual estoy absolutamente arrepentido y destrozado por ello", escribía Íñigo Onieva en sus stories de Instagram. El aún novio de Tamara Falcó ha sentido la presión generada por la enorme polémica que él mismo ha provocado y ha dicho la verdad. Ha confesado y ha la cara con un comunicado oficial en las redes sociales: "Pido disculpas por no haber sido honesto y pido perdón a Tamara y a su familia públicamente".

Un perdón que no sabemos aún si llegará. La marquesa de Griñón se ha visto envuelta en una polémica de la que no quiere saber nada. Según Onieva, ella es la mujer de su vida: "Estoy completamente enamorado de Tamara y me duele enormemente haberla hecho daño". ¿Pero está el corazón de ella preparado para perdonarlo? Mientras tanto, Onieva ruega por hacer desaparecer las imágenes de su affaire de Internet: "Para evitar mayores perjuicios a Tamara y a nuestras familias, pido que no se continúe difundiendo imágenes que puedan a fectar a nuestro derecho a la intimidad y se abstengan de publicar informaciones que están afectando a nuestra privacidad".