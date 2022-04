Llena de glamur, Plasencia ha acogido este fin de semana el enlace entre Isabelle Junot y Álvaro Falcó en el palacio del Marqués de Mirabel. Sin duda es una de las bodas de las celebrities en 2022 más VIP y gran parte de la aristocracia ha acudido al evento. Pero como el hotel y el palacio están conectados, fueron muchos los invitados que se escaparon de las cámaras y de los focos, como los padres de la novia, los hermanos o la prima más mediática dle novio: Tamara Falcó. La influencer ha ocultado durante toda la noche cuál ha sido el look que ha elegido para este día tan importante y no ha subido ninguna imagen a sus redes sociales. Aunque no por mucho tiempo... Una de las invitadas reveló en una story de Instagram su estilismo.

El vestido de Tamara Falcó en la boda de Isabelle Junot El vestido de Tamara Falcó ha sido la gran incógnita de la boda de Isabelle Junot y Álvaro Falcó, con la que hemos visto todo un desfile de modelitos e invitados varios. Pero... Ni rastro de ella. Ni a la entrada ni a la salida ni en las redes sociales. Vestido lurex estampado de Pedro del Hierro Diseñado por Tamara Falcó PEDRO DEL HIERRO Hasta que una invitada subió a su perfil de Instagram la única foto de Tamara Falcó en la boda de Isabelle Junot. Una de las imágenes más esperadas hasta la fecha. La publicó para, poco después, borrarla sin dejar rastro. Sin embargo, al programa Corazón le ha dado tiempo a verla para buscar el deseado look de la influencer. Se trata de uno de los vestidos que Tamara Falcó ha realizado para Pedro del Hierro en uno de sus últimos proyectos: el vestido lurex estampado de Tamara Falcó x Pedro del Hierro. Un diseño en tonos coral, rojo y fucsia que destaca por sus mangas abullonadas con botones y una falda de vuelo con un ligero plisado y escote en pico. La hija de Isabel Preysler lo combinó, además, con una pamela tipo plato. 02.40 min Corazón - Isabelle Junot y Álvaro Falcó: así ha sido su boda VIP Tamara Falcó e Iñigo Onieva podrían ser los próximos en darse el "sí, quiero" en el altar. Y después de ver el secretismo con el que ha llevado su look de invitada, no podemos ni imaginar la expectación que podría crearse en torno a su vestido de novia.