¡Marisa Jara logra su sueño de ser mamá! La actriz y modelo anunció en septiembre de 2021 que por fin había logrado quedarse embarazada tras muchos intentos gracias a un tratamiento in vitro. Lo hizo cuando ya llevaba tres meses de embarazo: "Comunico sin miedo y con toda la alegría que voy a ser madre". Ahora, seis meses después de aquel anuncio, Marisa Jara tiene a su primer hijo entre sus brazos. ¿Su nombre? Tomás Almansa Jara. El bebé ha nacido completamente sano el 1 de abril de 2022 y tanto él como su madre se encuentran perfectamente. Marisa y su pareja, Miguel Almansa, celebran con ilusión su estreno en la maternidad y la paternidad.

"Bienvenido, Tomás", escribe la modelo en su Instagram. Al texto le acompaña una bonita imagen familiar desde la cama del hospital donde Marisa Jara posa junto a Miguel Almansa y su bebé en común. "Te amamos con toda nuestra alma", asegura. Y es que por fin ha cumplido su sueño y tal y como ella misma dice, es el día más bonito de su vida: "No tengo palabras para describir tanto amor", cuenta Marisa Jara a sus seguidores en el post, que acumula ya más de 23000 'me gusta'.

Marisa Jara, cuatro años con problemas de salud y paciencia para ser mamá

Fue en 2018 cuando la modelo decidió ser madre en solitario. Comenzó un tratamiento in vitro para ser madre cuando los médicos le descubrieron un cáncer en una de sus revisiones, por lo que tuvo que ser intervenida de urgencia en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz de Madrid. Para extirparle el tumor tuvieron que quitarle también parte del intestino grueso y del colon. Tras la operación, Marisa se recuperó plenamente de la intervención y volvió a poner en marcha sus planes para ser madre, esta vez al lado de su pareja, Miguel Almansa, en 2020.

Marisa Jara ya tiene la primera ecografía de su bebé Marisa Jara ya tiene la primera ecografía de su bebé @marisajarab en Instagram

Sus problemas de salud ginecológicos le han dado muchos problemas para poder quedarse embarazada. La modelo sufre de endometriosis, un doloroso trastorno en el que el tejido que normalmente recubre el interior del útero (endometrio) crece fuera de él, afectando a los ovarios, las trompas de Falopio y el tejido que recubre la pelvis.

Este es el principal motivo por el que Marisa Jara ha pasado por 19 operaciones quirúrgicas. Pero nunca se ha rendido: "No pienso en el futuro ni me planteo más allá. Las metas, a corto plazo. Y si veo que no he tenido suerte, intentaré buscar otras opciones como la adopción, pero no voy a hundirme", dijo en 2021. Ahora puede sentir el latido de su bebé: la larga espera ha dado sus frutos... Y con la que parece que la pareja da carpetazo a la crisis sentimental que atravesaron a principios de 2021.