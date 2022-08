"Esta soy yo, Tamara Falcó Preysler. Casi toda mi vida está contada en las portadas de la revista ¡HOLA! Soy la hija de Isabel Preysler, una de las mujeres más elegantes de España, y de Carlos Falcó, un reconocido viticultor, marqués de Griñón y Grande de España". Así se define Tamara, que en realidad no necesita apellidos para presentarse. Y eso que hay otras dos Tamaras, la buena y la 'menos buena'. Con la primera tiene en común su paso por MasterChef y con la segunda, que son carne de cañón para la prensa. Tamara Falcó Preysler deja claro que el documental que ahora estrena Netflix gira en torno a ella, sus padres famosos, su palacio, su novio, su fe, sus rutinas de belleza, sus proyectos... Un 360 grados de Tamara, que lleva tiempo haciendo sombra a su madre, la reina de corazones. Pero el tiempo pasa, y ni Julio Iglesias ni Isabel Preysler interesan tanto. Las nuevas generaciones consumen redes sociales y plataformas audiovisuales, espacios en los que Tamara se mueve como pez en el agua, como marquesa en palacio. Es una triunfadora y lo grita con orgullo a lo largo del documental: "Sí, soy marquesa", ¡Soy influencer", "Soy chef". A punto estuvo de ser monja, pero... la vida le tenía preparado otro destino. "Hace unos años, la fe llegó a mi vida, y llegué a plantearme ser religiosa, aunque ese no era el plan de Dios y decidió sumarle a mi vida un novio. Iñigo y yo somos muy diferentes, pero nos complementamos de maravilla".

Tamara Falcó: marquesa, influencer y chef

Ya en 2021 protagonizó un documental para la revista ¡HOLA! y en 2010 tuvo su propio reality, ‘We love Tamara’. Pero el boom mediático de la hija de Isabel Preysler llegó en 2019 con su participación en MasterChef Celebrity, concurso en el que, contra todo pronóstico, ganó. No fue capricho de niña pija. Tamara se esforzó y llegó a ser la mejor. Tras ese logro la vimos en ‘Cocina al punto con Peña y Tamara’, de RTVE, y después hizo un curso intensivo en Le Cordon Bleu, con un plan de estudios adaptado a sus necesidades laborales. “Cocino de puta madre”, ha dicho en alguna entrevista. Aunque se define como influencer deja bien claro que su gran pasión es la cocina. "Me he propuesto abrir un restaurante", avanza, y es entonces cuando empieza toda la campaña de promoción y publicidad. "Yo lo veo complicado", dice su madre, Isabel Preysler. "Lo quiero abrir en El Rincón, un lugar muy especial que heredé tras la muerte de mi padre. Estoy segura de que en este camino voy a encontrarme con grandes obstáculos. Tengo que crear menú en un tiempo récord y por si fuera poco, convencer a mi madre de que puedo hacerlo", dice, de forma dramática. "Mami Preysler, que soy Cordon Bleu, llevo desmontado cocinas en un año".