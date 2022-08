Carlos Falcó fallecía el 20 de marzo de 2020 a consecuencia del COVID-19. El marqués de Griñón se convertía en uno de los primeros rostros conocidos en contraer la enfermedad y morir a causa de ella. El empresario vivió una semana muy intensa en la que las visitas al médico, su ingreso en el hospital y posteriormente en la Unidad de Cuidados Intensivos, marcaron el inicio del confinamiento para él y su familia como Tamara Falcó, su hija, que ha contado en el documental de Lazos de sangre cómo vivió aquellos días.

Pero, como es normal, no todo son recuerdos felices de aquellos días, la aristócrata y cocinera también ha contado cómo iba aumentando su preocupación a medida que avanzaba el tiempo porque notaban como su padre iba perdiendo más y más la respiración , hasta llegar al punto en el que "le costaba terminar una frase".

Fue su hermana Xandra quien le convenció para que se pusiera el termómetro y viendo que tenía alta la temperatura, le pidió a su hermano Manuel Falcó que solicitara que una ambulancia acudiese a recoger a su padre y lo llevase de nuevo al hospital. "Ahí, él mismo se asusta", cuenta Tamara en el documental , aunque él intenta transmitir cierta calma a sus hijos con este mensaje: "No hay nada como la salud pública, me han dado unos sándwiches estupendos, tengo unas vistas a un parque…". Según su hija, era algo muy característico de Carlos Falcó, que tenían una visión optimista de la vida y una actitud bastante tranquila. "Si lo oyes hablar pensarías que está en el Ritz, en el mejor sitio", explica Tamara entre risas recordando el peculiar humor de su padre.

La ex concursante de MasterChef Celebrity ha querido contar cómo fueron los últimos días de su padre, el marqués de Griñón. Todo comenzó un jueves, Falcó se encontraba mal y decidió acudir al hospital , allí le cogieron muestras y le enviaron a casa a hacer reposo mientras esperaba los resultados. Ese mismo sábado le llamaron y le dijeron que tenía neumonía . "Mi padre era incansable, vimos que no nos contestaba al móvil y nos preocupamos", dice Tamara.

El apoyo de su familia, imprescindible aquellos días

La diseñadora de moda reconoce que todo ocurrió muy deprisa y que fue bastante duro, sobre todo porque eran conscientes de lo que estaba pasando: "Yo lo que no sabía es que él entró un domingo por la noche y el miércoles le estaban llevando a la UCI. No sabía que a mi padre ya lo habían intubado, le habían sedado y que ya no iba a responder".

Una situación muy angustiosa, como ella misma define, que se agrava en el momento en el que su hermana Xandra la llama el viernes por la mañana para darle la noticia del fallecimiento de su padre. Fue un golpe durísimo, pero por suerte para Tamara cuando recibió la noticia estaba rodeada de toda su familia, "estábamos en confinamiento entonces y tuvo todo el apoyo de la familia", dice su madre Isabel Preysler sobre ese delicado momento.

Un instante que también recuerda Tamara con bastante nitidez: "Me acuerdo cuando me dan la noticia, ese abrazo que me dan y que mi hermana Ana se puso a llorar conmigo", un momento muy especial para ambas, y en el que cree que conectaron bastante porque Ana sentía una sensibilidad especial con la noticia "porque ella también había perdido a su padre".