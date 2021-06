El lugar elegido ha sido la basílica de San Francisco El Grande, en Madrid, y hay un motivo, lo explicaba hace días Xandra Falcó. “Elegimos esta iglesia porque a mi padre le encantaba. Esa es la única razón”, decía la hija de Carlos Falcó, marqués de Griñón, fallecido el 20 de marzo de 2020 con 83 años. Xandra y Manolo, los dos hijos mayores que Carlos Falcó tuvo con Jeannine Girod, se han encargado de organizar el funeral en memoria de su padre. Se hace ahora porque murió en plena pandemia y entonces solo se permitían las despedidas muy reducidas en el tanatorio. Allí fueron solo los hijos, que recogieron las cenizas para llevarlas a la capilla de la finca familiar Casa de Vacas, en Malpica el Tajo (Toledo).

Ahora, quince meses después, los cinco hermanos se han vuelto a reunir. Manolo, Xandra, Tamara, Duarte y Aldara se han reencontrado con la viuda de su padre, Esther Doña. Manolo y Xandra fueron de los primeros en llegar a la iglesia, luego lo hacía Esther Doña, más tarde Duarte y Aldara, los hijos que el aristócrata tuvo con Fátima de la Cierva, que llegaron por separado. Tamara, hija del marqués e Isabel Preysler y heredera del marquesado, llegó en último lugar. Lo hacía acompañada por su novio, Íñigo Onieva, y tan solo habló con los reporteros para decir que la ceremonia había sido "muy bonita" y que todos los asistentes eran "la gente que le quería". El primo de Tamara, Álvaro Falcó, llegó con su novia Isabelle Junot. Álvaro era hijo de Fernando Falcó, marqués de Cubas, que murió tan solo siete meses después que su hermano.

Otros asistentes ilustres

Para apoyar a la familia han acudido la infanta Elena (en representación del rey Felipe VI) y Carlos Fitz-James Stuart, duque de Alba, con su hermano Fernando, marqués de San Vicente del Barco. Además, numerosos personajes que son habituales en la crónica social, como Carolina Adriana Herrera, Marina Castaño (viuda del escritor Camilo José Cela) Blanca Suelves, Cristina Borbón Dos Sicilias y su marido Pedro López Quesada, Alejandra Rojas...

La infanta Elena ha ido en representación del rey Felipe VI, su hermano. Gtres

Durante la ceremonia sonaron el himno de España y 'May Way', el famoso tema de Frank Sinatra, que era la canción preferida de Carlos Falcó. "Hemos estado todos unidos, y todas las personas que están le querían. Es como la primera vez que podemos despedirnos de él", decía Esther Doña. Tanto los hijos del marqués como la viuda han evitado las polémicas y han esquivado las preguntas sobre la relación que tienen entre ambas partes. "No es el momento para hablar de esto", ha dicho Esther Doña, de quien se dice que ya ha rehecho su vida.