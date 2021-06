Resulta difícil separar la vida privada de la vida pública cuando eres un personaje del corazón y vendes tus intimidades a golpe de talonario. Las exclusivas son suculentas tentaciones económicas pero abren la puerta a que los demás hablen de ti e intenten 'capturar' esos momentos que a veces no quieres que los demás vean o conozcan. La familia Preysler es una de las más recurrentes en las páginas de las revistas de sociedad y Tamara Falcó, que ya tiene su título de marquesa, ha heredado la 'afición' , o el oficio, de su madre: ser un icono de la prensa rosa.

Nos ha enseñado su hogar, y el de su madre. Página a página la hemos visto crecer, vestirse para estar en el campo y para ir a una fiesta. Durante años ha sido noticia por sus ocurrencias, sus divertidas salidas de tono, e incluso por su fervor religioso. También por su fulgurante carrera televisiva, tanto en 'MasterChef Celebrity' como en 'Cocina al punto con Peña y Tamara'... todo iba de perlas hasta que se echó novio. Fue entonces cuando se ha convertido en presa de los paparazzi y en diana de desafortunados comentarios por parte de ciertos programas 'mal llamados de corazón'.

"Ha sido complicado", ha dicho la influencer tras conocer la cara menos amable de la fama. "Yo tenía mi rutina, iba al gimnasio y me perseguían con cámaras. Me pedían que esperase y yo les decía: ¡¿Pero cómo 'que espera'?! ¡Que llego tarde!", se queja la colaboradora de Pablo Motos

Miedo al purgatorio

Tamara se ha quejado de la presencia constante de reporteros, pendientes en todo momento de sus movimientos. Pero die que tras emitir el comunicado la presión de los paparazzi, por suerte, ya no es la misma "Sí, ha bajado, pero es mejor no mencionarles mucho porque parece que les convocas... Ha sido complicado porque tenía mi rutina y me perseguían con cámaras, ha sido muy tenso, la verdad, pero les perdono, aunque esto es bastante egoísta porque si no lo hago es más tiempo en el purgatorio, según mis creencias".

La joven despierta amores y odios, es un personaje controvertido que funciona muy bien televisión, siempre que no esté guionizada. Tamara es Tamara al natural, cuando suelta lo que siente o lo que piensa de forma espontánea. No funciona cuando se tiene que atener a un guion, a palabras o razonamientos escritos por otras personas. Divierte, aunque no a todos, si habla de política o, como en este caso, hace alusión a sus creencias religiosas. Ella es mejor sin filtros. Y por eso es una influencer, y una musa. ¿Sabías que Tamara iluminó a los Javis para hacer La llamada?