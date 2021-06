El Festival de Cine de Málaga crece año tras año y gana renombre y popularidad. La lista de invitados de esta edición, la de 2021, es apabullante y esto provoca que toda la atención del mundo fashion se centre en la alfombra roja. Durante el día hay posados para la prensa especializada que acude a las presentaciones de las películas y por la tarde, cuando cae la luz, llegan los estrenos y... el glamur. Silvia Abril y Toni Acosta han sido las encargadas de subir el telón como presentadoras de la gala de inauguración en el Teatro Cervantes.

El pantalón arrasa en las alfombras rojas y Anna Castillo deja un buen ejemplo . La actriz suele arriesgar mucho en las alfombras rojas y en esta de Málaga ha lucido un llamativo traje sastre de chaqueta y pantalón campana realizado en tejido brillante. Un diseño de la casa italiana Missoni. Y no han pasado desapercibidas las joyas: un conjunto de criollas Relased Sun de la colección de alta joyería Messika by Kate Moss y un anillo doble Glamazone de la misma firma. Además, anillos en oro rosa y diamantes de la casa española Rabat.

Toni Acosta ha deslumbrado con un vestido de la casa Pedro del Hierro , que precisamente vistió a María Casado en la gala de los Goya que se celebró en Málaga. Es un diseño de escote asimétrico, línea recta y entallado con corte cut out en cintura y abertura pronunciada lateral en tono rosa palo; completa el look unas sandalias de tiras en raso de color beige. Un diseño de la línea 'Red Carpet 2021' pero realizado en un color exclusivo para la ocasión.

Joyas vintage

Elena Furiase lleva diseño de Gemy maalouf y joyas vintage de Del Páramo, GTRES

Elena Furiase apuesta fuerte por el look festivo y los brillos, tanto en su vestido de la diseñadora libanesa Gemy Maalouf como en las joyas que son piezas vintage de la casa Del Páramo: Pendientes españoles “retro” años 60 en oro blanco con brillantes, anillo rosetón art-deco en oro amarillo con vista de platino y Oliviana central y orla de diamantes de corte antiguo.

Andrea Duro con diseño de Andrew GN. Gtres

Andrea Duro también ha optado por los pantalones, aunque en su caso con un conjunto de Andew GN compuesto por blusa negra de mangas farol en crepé italiano con solapas XXL cuajadas de cristales en forma de flor que van a juego (en tamaño y estilo) con la hebilla de los pantalones de patrón palazzo.

María Castro con uno de los vestidos de su boda. Gtres

La gran sorpresa la ha llevado María Castro, una de las influencers de Únicas, de RTVE, que llevado uno de los vestidos que se puso en su boda, concretamente el que se escogió para el baile: "No tenía tiempo... y he pensado en este, que no lo ha visto nadie", decía a los reporteros acreditados en el Festival. El vestido tiene un aire romántico y está hecho en un sencillo tejido de color claro con aplicaciones de encaje: lleva el cuello redondo, mangas largas y un lazo en la cintura. Recurrir a nuestro propio armario es una buena idea cuando no hay tiempo para ir de shopping.

Goya Toledo con diseño de ISabel Marant. Gtres

La estética ochentera marca tendencia y como prueba tenemos el look de Goya Toledo. La actriz se desmarca de las faldas, vestidos y pantalones largos y se atreve con un vestido mini de la francesa Isabel Marant. Un diseño que recuerda a la de las cantantes de aquella década, desde Vicky Larraz a las componentes de La Década Prodigiosa en Eurovisión. El de Goya Toledo es en realidad un conjunto formado por un top de escote corazón y falda de volantes que está hecho en tejido de lamé plisado. De joyas ha escogido un earcuff de Messika by Kate Moss y un anillo doble en oro blanco con diamantes, de Messika Paris.

Elena S. Sánchez con vestido de Michael Kors. GTRES

Elena S. Sánchez, presentadora de 'Historia de nuestro cine' de RTVE, ha llamado la atención con este fabuloso vestido de Michael Kors en tono castaño, un diseño de pasarela que refleja el espíritu artesanal y despreocupado de la colección de primavera de 2021. Lleva cuello halter y está realizado en un suave punto liso de crêpe que se realza con elaborados detalles trenzados al más puro estilo griego. Además, su espalda abierta deja al descubierto la cantidad justa de piel.