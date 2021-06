Desde que viven en Japón, la familia Iniesta se muestra muy activa en redes sociales. Tanto el futbolista como su mujer Anna Ortiz, comparten prácticamente su día a día con sus seguidores. Celebraciones, paseos, momentos familiares en casa… mucho contenido influencer. Les vimos durante la pandemia sumándose a los numerosos retos virales, entrenando juntos, y ahora aprovechan esas mismas redes sociales para sorprendernos con una entrevista en la que Iniesta ‘se estrena como periodista’ y Anna se sincera con él y con su público.

Anna Ortiz acaba de publicar su primer libro Mi luz y ha aprovechado para hablar sobre ello con su marido en Instagram. Es curioso porque lo han hecho en la misma casa pero desde habitaciones distintas e Iniesta avisa antes de empezar la particular entrevista: “No saquéis conclusiones de mi labor de entrevistador”.

Se trata de un diario de vida en el que muestra su lado más personal. Una obra llena de intimidad, momentos especiales y mucho aprendizaje. En el libro, saca fuerzas para contar una de las experiencias más duras de su vida, cuando en 2014, perdió a su hijo tras ocho meses de embarazo.

“Cuento cosas muy personales con las que incluso no he hablado con mi gente más íntima. Por ejemplo, la pérdida de nuestro bebé. Fue una experiencia súper traumática y hasta día de hoy no me he sentido con fuerzas de hablar de ello, quizá porque el hablarlo me producía más mal que bien y después de un trabajo personal que he realizado finalmente me he visto con fuerzas para hacerlo público. Sentía que era el momento de sacarlo” le cuenta a su marido.

Marido y mujer mantienen una profunda y conmovedora charla hablando del libro y de cómo se ha inspirado para escribirlo e incluso Iniesta ha querido aportar su punto de vista en este proceso: "Yo he vivido todo el proceso a tu lado y espero que todo el mundo lo lea, le guste y que saquen sus propias valoraciones. Estoy convencido de que hay mucha gente que se va a sentir identificado y espero que les guste lo que leen".