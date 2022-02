Pocas influencers españolas hay más internacionales que Georgina Rodríguez: nacida en Argentina, se trasladó muy pronto a España junto a su familia. La modelo disfruta ahora de su propia familia con Cristiano Ronaldo y sus hijos, así como del éxito del documental de Netflix sobre su vida. "Para mí era inimaginable estar en el top 10 mundial en tan solo 1 día y no puedo estar más feliz y agradecida", decía hace unos días en Instagram la influencer, de 28 años, sobre la gran acogida de Soy Georgina.

¿Y quién es Georgina Rodríguez? Sin duda, toda una mujer todoterreno. Ha llegado a presentar una de las galas del Festival de Sanremo de 2020 (donde bailó un tango, uniendo sus inicios en el ballet y sus raíces argentinas) e incluso a desfilar sobre la alfombra roja del último Festival de Cannes, todo ello sin dejar de lado la solidaridad. Con sus medidas de infarto, no es de extrañar que esté igual de impresionante con un vestido vintage de Jean Paul Gaultier que con atuendos más casuales, con vientre plano o con una radiante tripa de embarazada.

Tiene unas medidas casi perfectas, que le han servido para trabajar coo modelo. Ella, con sus 86-61-90, no tiene nada que envidiar a modelos más famosas, como Linda Evangelista (86-61-89), una de las mayores estrellas de la pasarela . ¿Será fruto de su pasión por el ballet ? Georgina Rodríguez llegó incluso a titularse en la Royal Academy of Dance de Londres . Alana y Eva , las dos niñas de la familia (de momento, porque Georgina está embarazada de un niño y de una niña), también han querido probar en la danza. Fue la propia influencer quien anunció la primera clase de ballet de las pequeñas en 2020.

Georgina Rodríguez cuenta los meses para dar la bienvenida a los gemelos que espera junto a Cristiano Ronaldo , un embarazo que anunciaron el pasado octubre. Su barriguita no ha parado de crecer desde entonces, como mostraba hace unos días en Instagram, donde la influencer suma más de 32 millones de seguidores. Georgina mide 1,65 y su peso habitual ronda los 54 kg, aunque su embarazo debe de haberla hecho ganar peso. ¡Está guapísima!

Concienciada

Georgina colma a sus hijos con Cristiano Ronaldo de amor y cariño, pero no se olvida de aquellos niños que no tienen tanta suerte. En 2020 acudió a la asociación Nuevo Futuro con el objetivo de entregar juguetes para niños en situación de acogida. Más de cien regalos, entre muñecos, juegos de mesa, perfumes y otros objetos, con los que Georgina pudo repartir alegría y convertirse en una Reina Maga.

Un mes después, en diciembre, la joven firmaba un cheque con valor de 20.000 euros para el Banco de Alimentos, con el que empezó a colaborar con 18 años. "Yo la primera vez que empecé a donar en Jaca, fui a trabajar de camarera a un pueblo de 200 habitantes, fui a un supermercado y siempre que iba donaba alimentos. Os podéis creer que cuando salía del supermercado siempre me encontraba dinero", contaba. Sin duda, la fama no está reñida con la solidaridad.