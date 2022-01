En RTVE queremos empezar el año con una apuesta fuerte por el mejor cine internacional y la última novedad es el estreno de Survivor, la película protagonizada por Pierce Brosnan y Milla Jovovich. Tomándola a ella como ejemplo, nos damos cuenta que son varias las modelos que han aprovechado las pasarelas para hacer su incursión en Hollywood. La ucraniana empezó su carrera de modelo desde bien jovencita y en seguida, se convirtió en una referente para las marcas y revistas de moda. Ha sido una de las caras principales de L’Oreal y ha trabajado en numerosas campañas con Dior, Gap, Versace, Calvin Klein o Armani entre otras firmas. También ha protagonizado las portadas de algunas revistas de referencia como Vogue, Cosmopolitan, Harper's Bazaar, o InStyle. Sus posados, desfiles y modelajes la llevaron en 2004 a encabezar la lista Forbes como la supermodelo mejor pagada con más de 10 millones de dólares. Con tanta notoriedad, fue la protagonista de toda la saga de Resident Evil, tanto las 6 películas como la adaptación del videojuego. Así, dio la vuelta al mundo entero y trabajado en otras cintas junto a actores como Ben Affleck, Bruce Willis o Robert de Niro.

Pero ella no es la única modelo que ha dado el salto a la gran pantalla. Nos hemos acostumbrado a ver a algunas de ellas en el cine o la televisión olvidando que sus inicios fueron sobre las pasarelas de moda. A continuación, te contamos quiénes comenzaron su carrera modelando y delante de los focos.

Laura Sánchez

En el panorama nacional, Laura Sánchez ha tenido una muy buena carrera de modelo antes de empezar como actriz. Desde que en 1998 recibió el premio 'The look of the year de la agencia' Elite, ha desarrollado una bonita carrera sobre las pasarelas en España y fuera de nuestras fronteras. Fue elegida como la mejor maniquí en la XXXIII edición de la pasarela Cibeles y se ha convertido en una asidua de las semanas de la moda de París y Milán.

Además, ha sido participe de campañas publicitarias de firmas como Balmain, Trucco, Rolex, Caramelo, Victorio & Lucchino o Punto Blanco y ha protagonizado varias portadas de las revistas de moda de nuestro país.

También dirige la pasarela de moda flamenca 'We Love Flamenco' con la que tiene bastante éxito y en cuanto a la interpretación, debutó con la serie Los hombres de Paco, la hemos visto después en El chiringuito de Pepe, Gym Tony, y con un papel secundario en la película 3 bodas de más.