Decía el protagonista de La buena vida (1996), la ópera prima de David Trueba que "París no existe, es una cosa que se han inventado los franceses para que vayan turistas". Algo parecido pasa con "los actores/actrices del momento". Una etiqueta maniusada por los medios y la prensa para destacar a jóvenes interpretes que despuntan en sus primeros trabajos en la gran pantalla, pero que en muchas ocasiones acaban desapareciendo del mapa pasados unos años por la complejidad de la industria.

Es el caso del propio actor protagonista de La buena vida, Fernando Ramallo, el joven de 16 años que se coló en el casting de la película de Trueba y acabó fascinando a crítica y público. Un año más tarde, su papel en Carreteras secundarias (1997) le valió su primera nominación a los Goya y comenzó a ser un habitual en las películas de finales de los 90, como El Corazón del Guerrero o Krámpack. Pero con el cambio de milenio, sus apariciones en la gran pantalla empezaron a disminuir.

En 2018, David Trueba volvió a contar con él en Casi 40, una cinta que volvía a reunir en pantalla a Ramallo y Lucía Jiménez para seguir la historia de amor que comenzó 22 años antes en La buena vida. Entendida o no como una segunda parte de aquel debut, Casi 40 es una exploración del tiempo visto a través de la relación imposible entre un hombre y una mujer. Un película que, sin embargo, no sirvió para que Ramallo volviese a ser un habitual en la gran pantalla.

Desde entonces, el nombre de Ramallo no ha vuelto a aparecer en la cartelera nacional y, salvo algún trabajo en obras de teatro, el actor se mantiene más activo a través de su canal de Youtube "Las cosas de Fernando Ramallo", una ventana donde el actor habla "de la parte que no se cuenta del mundo de la interpretación" y aporta su visión personal del mundo del cine.

Su historia no es aislada. En el cine en general, y también en el español, son muchos los actores y actrices que aspiraban a ser las grandes promesas de la gran pantalla y cuya fama acabo desinflandóse por el camino. Repasamos otros rostros que recordamos, pero se apartaron del cine.

Por último, poco puede decir de Timy Benito , que tras Barrio no volvió a participar en ningúna cinta de renombre en el cine español y desapareció del mundo audiovisual

El papel de Ángela, fue el de una delincuente que accede al grupo de quinquis dedicados al atraco de bancos. Socuéllamos vivía entonces en el barrio madrileño de Villaverde. El rodaje fue para ella una válvula de escape, y la aprovechó, llegó a ser portada de la revista Fotogramas y todo un icono de los noventa, sin embargo, decidió que aquel no era el camino que quería seguir.

Francesc Colomer, el niño de Pa negre

Tenía tan solo 14 años y, de la noche a la mañana, su vida pegó un giro radical. En 2011, ganó su Goya por Pa negre, después estuvo una temporada sin trabajar y retomó el trabajo en 2013 con Barcelona, noche de verano y Vivir es fácil con los ojos cerrados (que puedes ver gratis en Play), y además hizo la serie 39+1. Su carrera no tiene una continuidad fija, pero no deja de rodar. En 2021 hizo el corto Ya no te veo y este 2023 ha rodado Beach House. Con todo, aún le queda camino por recorrer.