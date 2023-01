Más de 3000 niñas se presentaron al casting para convertirse en Celia, pero tan solo una de ellas convenció y se llevó el papel: era Cristina Cruz Mínguez y tenía 7 años. ¿Cómo lo logró? Los directores de casting le pidieron que eligiera entre cantar una canción o contar un cuento, y ella les contó el de Caperucita Roja. Corría 1990 y una vez elegida a la actriz principal se empezó a rodar la serie. Era una de las grandes apuestas de RTVE y contaba con un reparto de grandes nombres del cine y la televisión, desde María Isbert y María Luisa Ponte a Tito Valverde y Ana Duato. Pero había más. Carmen Martín Gaite se encargó de adaptar los libros de Elena Fortún y José Luís Borau produjo y dirigió la serie. Se estrenó en 1993 y fue un 5 de enero, la noche de Reyes.

Cristina Cruz Mínguez fue Celia durante tan solo seis capítulos, pero el éxito fue tan grande que su trabajo permanece en la memoria de todos los que vieron la serie y que ahora pueden disfrutar entera y gratis en RTVE Play. Hay muchos factores que juegan en favor de la serie, para empezar las historias de Celia, el fabuloso reparto y la canción de la cabecera, interpretada por Vainica doble.

La historia de Celia

En junio de 1928, la escritora Elena Fortún, cuyo nombre real era Encarnación Aragoneses, comenzó a publicar la historia de Celia en 'Gente menuda', el suplemento infantil de la revista Blanco y Negro. Celia era casi como Mafalda, una niña madura que cuestiona las decisiones de los adultos y el sistema educativo que frena su desbordante imaginación. Ya en los años 30, la editorial Aguilar fue publicando sucesivamente los libros 'Celia, lo que dice', 'Celia, en el colegio' y 'Celia, novelista', que se centran en la vida de la niña hasta que cumple 10 años. Tras la Guerra Civil hubo más entregas y en 1948, Celia, ya convertida en adulta, se despedía de sus seguidores. En 1993, Alianza Editorial reeditó varios libros de Elena Fortún.

Cristina Cruz Mínguez es Celia RTVE

Como decimos, la canción de cabecera de 'Celia' se hizo tan famosa como la serie, interpretada por Vainica doble, con arreglos de Álvaro de Cárdenas.

Hay en Madrid una niña, hay en Madrid una niña

Niña que Celia se llama, ay sí, niña que Celia se llama

A las personas mayores, a las personas mayores

Celia no entendía nada, ay no, nada de nada de nada

Y se pasaba los días, y se pasaba los días

Viviendo un cuento de hadas, ay sí, viviendo un cuento de hadas

Celia, hija mía, ¿qué vas a hacer con tanta fantasía?

Celia, cállate, be quiet, you are a naughty girl

Celia, chiquitina, nunca serás emperatriz de la China

Celia, ¿qué hace usted? Ora pro nobis, pórtese bien

Celia, when you come in libera nos, Domine, amén.

Vainica doble pusieron voz y música a muchas sintonías de RTVE, como 'Juncal'. La más conocida fue la del programa de cocina 'Con las manos en la masa', que interpretaron junto a Joaquín Sabina. ¡Todo un clásico!