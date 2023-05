En 1999, Marieta Orozco se hizo con el Goya a la Mejor actriz revelación por su papel de Susi, la chica de extrarradio que enamoró a toda una generación en Barrio (1998), la película dirigida por un joven Fernando León de Aranoa. Tenía 21 años y apenas había iniciado su carrera en el mundo del cine. Su debut había llegado siete años antes con un pequeño papel junto a Carmen Maura y Rosario Flores en Chatarra (1991) y la noticia de su nominación y su victoria fueron totalmente inesperadas para ella. Después de aquel reconocimiento, la actriz barcelonaesa encadenó algunos trabajos en películas como Krámpack (2000), de Cesc Gay; Pau y su hermano (2001); Descongélate (2003); El triunfo (2006) o Mentiras y Gordas (2009), pero siempre con papeles secundarios.

Durante aquellos años, Orozco vivía a medio camino entre Madrid e Ibiza, una isla de la que se enamoró cuando, de niña, acompañaba a su padre que trabajaba como fotógrafo en la discoteca Pachá. Enganchada a su naturaleza y sus playas, terminó por instalarse allí durante ocho años, un tiempo durante el cual comenzó a separarse de la industria y el ambiente del cine. El nacimiento de su primer y único hijo en 2010 también cambió sus prioridades y, poco a poco, comenzó a desaparecer de la escena.

La actriz participó en uno de los capítulos de la décima temporada interpretando dicho personaje, aunque su rostro permaneció tapado y no se la reconocía. En una entrevista, Orozco explicó que la llamaron porque estaban pensando en la posibilidad de que volviera el personaje, ya que por aquel entonces Visedo no quería participar. Pero la experiencia no fue "rara" porque nunca se le vio la cara.

Nunca olvidará aquel Goya

Los premios siempre son importantes, pero el éxito de la carrera de un actor no se vale siempre de ellos. Marieta Orozco lo sabe muy bien. No es la única. Ha ocurrido en numerosas ocasiones con el Goya al Mejor actor o actriz revelación, uno de los galardones más deseados para quienes debutan en la industria, pero del que dicen hay una llamada "maldición" por la que muchos de los que lo han recibido no han vuelto a participar en grandes proyectos o, directamente, no hay vuelto a hacer cine. Para Orozco, su reconocimiento interpretativo en Barrio supuso un trampolín para su carrera, sin embargo triunfar en la industria es algo mucho más complejo. Con todo, aquella experiencia siempre quedará el recuerdo de la actriz. La película Barrio, puede verse además, dentro del catálogo en abierto de RTVE Play.