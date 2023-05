Corría 1998. Un año para recordar por muchos motivos y para enmarcar por otros tantos. Madonna y Cher triunfaban en todo el planeta con los discos 'Ray of light' y 'Believe'. Britney Spears se asomaba al mundo con su icónico 'Baby, one more time', un mundo que despedía a Fran Sinatra. Armaggedon arrasaba en taquilla, pero la gloria se la llevó Titanic, que se coronó ganando 11 premios Oscar. España celebraba el centenario del Athletic Club y en las grandes ciudades se soplaba fuerte para inflar la búrbuja inmobiliaria. Mientras el centro de Madrid se convertía en un parque temático del lujo y la especulación, en los barrios la realidad era muy distinta. A tan solo 5 kilómetros de Malasaña está el barrio de La Elipa, escenario principal de Barrio.

Las otras realidades de Madrid La película de Fernando León de Aranoa cuenta la historia de Javi, Manu y Rai, tres chavales criados en familias de pocos recursos. El dinero en casa da para lo justo y cuando llega julio son otros los que se van de vacaciones a la playa. A estos tres les toca quedarse en Madrid y veranear entre bloques de cemento y cristal. Se sienten en la parte más baja de la escalera social, pero pronto descubren que hay otras realidades más terribles que las suyas. La gamberrada de caminar por las vías del metro les hará que conozcan a quienes viven en peores circunstancias que ellos.

Reparto con secundarios de lujo Críspulo Cabezas, Timy, y Eloi Yebra son los protagonistas e interpretan a Rai, Javier y Manuel. Junto a ellos vemos a Marieta Orozco, como hermana de Javier. Completan el reparto actores tan conocidos como Alicia Sánchez, Enrique Villén, Francisco Algora y Chete Lera, fallecido en mayo de 2022 en un accidente de tráfico. Hay que destacar la banda sonora, con el grupo de música urbana 'Hechos Contra el Decoro', que remarca y envuelve las secuencias más importantes. Y no hay que olvidar la fotografía de Alfredo F. Mayo. Marieta Orozco: la actriz que enamoró a todos en 'Barrio', al ritmo de Lalo Rodríguez, ¿qué fue de la actriz? RTVE.es

La gran paradoja de Barrio En ningún momento se dice el nombre del barrio, porque se rodó en 14 lugares, entre ellos San Blás y La Elipa. Allí recuerdan la moto acuática que Rai gana en un concurso. No cabe en su pequeño piso y tiene que dejarla encadenada a una farola. Es la gran paradoja de las vidas de los tres jóvenes: tienen moto de agua, pero no tienen posibilidad de utilizarla. La imagen de la moto acuática encadenada a la farola gustó tanto al equipo que la escogieron para el póster oficial. Póster de 'Barrio' con la moto acuática que gana Rai RTVE Si la moto al menos hubiera tenido ruedas le podría haber servido a Manu para repartir pizzas, trabajo que tiene que hacer utilizando el metro. Esto, hace 25 años, hacía gracia. Pero esto, en 2023, pone de manifiesto la precariedad laboral de los repartidores de comida a domicilio. León de Aranoa nos cuenta el particular verano de Rai, Javier y Manuel en 'Barrio' RTVE