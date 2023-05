Publicada en 1988, Ven, devórame otra vez fue todo un éxito en España, con famosas versiones que replicaron la popularidad de aquella canción de salsa. Su intérprete, Lalo Rodríguez, fallecido hace un año en Puerto Rico, saltó a la fama en todo el mundo, en especial, gracias a este tema. Una composición de lo más sensual que, Rodríguez reconoció tuvo que cambiar la letra por ser demasiado explícita, pero que al director de cine español Fernando León de Aranoa le vino como anillo al dedo para una de las escenas más famosas de la película Barrio (1998). ¿Recuerdas el momento del baile de la actriz Marieta Orozco? La joven, en su papel de Susi, menea las caderas al ritmo de Ven, devórame otra vez, mientras el joven protagonista la observa desde el resquicio de la puerta. Una de las imágenes más memorables del cine de los 90. Coincidiendo con la incoportación de la película al catálogo de RTVE Play, repasamos la historia de la canción y sus numerosas versiones:

" Te voy a devolver el dinero que me diste de adelanto . No puedo cantar esto. No me siento", le dijo a Julio, el productor. "Recoge los audífonos porque tú no vas a salir de aquí hasta que tú grabes eso", le respondió él. Y así fue cómo "Ven devórame otra vez se convirtió en todo un éxito . La canción se hizo tan famosa que otros artistas acabaron versionando el tema: Alberto Barros, Pitingo, Lucero… Pero sin duda la más famosa en nuestro país es la de Azúcar Moreno . Las hermanas Salazar incluyeron su "Ven devórame otra vez" en el disco Bandido, una versión que se hizo muy popular y que cuenta con millones de visualizaciones en YouTube.

Lalo Rodríguez propuso un cambio en la letra: en vez de decir tres veces "He mojado mis sábanas blancas recordándote ", lo diría así la primera vez y lo cambiaría en las dos siguientes, cantando en su lugar "He mojado mis sábanas blancas llorándote ". "Ya se sobreentiende que fue una queja de amor, una nostalgia ", aseguraba Lalo Rodríguez, que consiguió que se hiciera aquel cambio. Pero Lalo, acostumbrado a cantar música tradicional, aun así no estaba muy convencido .

Escrita por Palmer Hernández, la letra de "Ven devórame otra vez" tenía una referencia sexual muy llamativa, algo que a Lalo Rodríguez no le acabó de convencer a primera escucha. " Yo estaba en la iglesia . Cuando yo escucho 'Devórame' y escucho el estribillo ese que dice 'He mojado mis sábanas blancas recordándote', yo dije 'si yo grabo esto así, a mí ningún pastor me va a permitir que pase las primeras escaleras'", recordaba Lalo hace unos años en el medio El nuevo día, haciendo referencia a la iglesia.

Letra de "Ven, devórame otra vez", de Lalo Rodríguez

He llenado tu tiempo vacío de aventuras y más

Y mi mente ha parido nostalgia por no verte ya

Y haciendo el amor, te he nombrado sin quererlo yo

Porque en todas busco lo salvaje de tu sexo, amor

Hasta en sueño he creído tenerte devorándome

Y he mojado mis sábanas blancas recordándote

En mi cama nadie es como tú

No he podido encontrar la mujer

Que dibuje mi cuerpo en cada rincón

Sin que sobre un pedazo de piel

Ay, ven, devórame otra vez

Ven, devórame otra vez

Ven, castígame con tus deseos más

Que el vigor lo guarde para ti

Ay, ven, devórame otra vez

Ven, devórame otra vez

Que la boca me sabe a tu cuerpo

Desesperan mis ganas por ti

Hasta en sueño he creído tenerte devorándome

Y he mojado mis sábanas blancas llorándote

En mi cama nadie es como tú

No he podido encontrar la mujer

Que dibuje mi cuerpo en cada rincón

Sin que sobre un pedazo de piel

Ay, ven, devórame otra vez

Ven, devórame otra vez

Ven, castígame con tus deseos más

Que el vigor lo guarde para ti

Ay, ven, devórame otra vez

Ven, devórame otra vez

Que la boca me sabe a tu cuerpo

Desesperan mis ganas por ti

Hasta en sueño he creído tenerte devorándome

Y he mojado mis sábanas blancas llorándote

En mi cama nadie es como tú

No he podido encontrar la mujer

Que dibuje mi cuerpo en cada rincón

Sin que sobre un pedazo de piel

Ven, devórame otra vez

Ven, devórame otra vez

Ven, castígame con tus deseos más

Que el vigor lo guarde para ti

Ven, devórame otra vez

Ven, devórame otra vez

Que la boca me sabe a tu cuerpo

Desesperan mis ganas por ti

Ven, devórame otra vez

Ven, devórame otra vez

Ven, devórame otra vez

Devórame otra vez

Hace tiempo que mi cuerpo está

Reclamando en silencio tus momentos de placer

Son ansias de amarte, deseos de mi carne

Que hacen que te llame ven, devórame

Quiero esa sensualidad

Devórame suavecito y con calma hasta el amanecer

Ven, castígame con tus deseos más

Que el vigor lo guarde para ti, ven