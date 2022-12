Georgia Holt fue la guía de la artista desde los primeros pasos musicales de Cher. Y lo hizo desde la experiencia, ya que ella también fue una de las cantantes más aclamadas de su época. Inició su carrera con apenas 10 años de edad, llegando a ganar varios concursos de belleza y actuó en series de televisión. Aunque ya en sus últimos años de vida se retiró de los focos y se alejó de la vida mediática, dejándose ver muy pocas veces junto a Cher.

