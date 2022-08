Tras una angustiosa semana, la dramática situación de Anne Heche llega a su fin y su familia llora su muerte. La actriz sufrió un accidente de tráfico el 5 de agosto que le dejó la espalda completamente abrasada por el fuego producido por la colisión de su vehículo contra una vivienda. Las imágenes de Heche en camilla dieron la vuelta al mundo y su representante aseguró en un comunicado oficial que se debatía "entre la vida y la muerte" y el pronóstico nada optimista: "No se espera que sobreviva", dijo. El 12 de agosto se cumplió este mal presagio y tanto amigos como fans están consternados por este trágico suceso. Una de las más afectadas ha sido Ellen DeGeneres. Ella y Anne Heche protagonizaron las portadas de medio mundo a finales de los años 90, aunque posteriormente se separaron. La presentadora siempre le ha guardado cariño y tras la muerte de Heche, ha escrito un mensaje de despedida en sus redes sociales.

Anne Heche le rompió el corazón por primera vez a Ellen DeGeneres , así lo cuanta la presentadora. Su relación empezó en 1997 en la fiesta de Vanity Fair tras la gala de los Premios Oscar. Lo suyo fue un flechazo en toda regla: "Simplemente sucedió. Obviamente me atraía, pero eso no era suficiente. Hay mucha gente atractiva. Ella es tan única...", aseguró la presentadora DeGeneres en una entrevista.

Anne Heche y Ellen DeGeneres: cronología de su amor

Su noviazgo coincidió con la salida del armario de la presentadora. "Sí, soy gay" fue el titular de la portada de la revista Time. La pareja parecía de lo más feliz, al menos, delante de los focos. Incluso planearon celebrar su boda cuando se legalizara el matrimonio homosexual. Como no era legal en el estado de California, la pareja se desplazó hasta Vermont para darse el sí quiero.

Sin embargo, tres años más tarde se separaron. Anunciaron su ruptura "amistosa" en un comunicado conjunto. Su separación suscitó mucho interés y los medios no paraban de preguntarse qué podía haber provocado el fin de su relación. "Salió por la puerta y no he hablado con ella desde entonces, no tengo las respuestas", dijó DeGeneres. Años después, Anne Heche afirmó que había sido despedida y se le había rescindido su contrato cinematográfico con la cómica, motivo por el cual estuvo una década sin trabajar.

La actriz Anne Heche en el estreno de 'The Big Little Lies' en Hollywood, California. GTRES

Pero el motivo real fue otro y tiene nombre y apellidos: Coleman Laffon, un camarógrafo al que Anne Heche conoció en 2001. Tan solo tardaron unos meses en celebrar su boda y tener un hijo juntos, al que llamaron Homer. Un matrimonio que se rompió seis años después cuando Heche le fue infiel con James Tupper, a quien conoció en el rodaje de la serie Men in trees y con quien tuvo a su segundo hijo, Atlas Heche Tupper. Conoce quiénes fueron las parejas de Anne Heche.