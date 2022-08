Apenas unas horas antes de su muerte, su representante ya avanzaba el fatal desenlace en un comunicado: "Desafortunadamente, debido a su accidente, Anne sufrió una lesión cerebral anóxica severa y permanece en coma, en estado crítico. Se debate entre la vida y la muerte, pero su pronóstico no es nada optimista: No se espera que sobreviva".

"Durante mucho tiempo ha sido su elección donar sus órganos y la mantienen con soporte vital para determinar si alguno es viable. Queremos agradecer a todos por sus amables deseos y oraciones por la recuperación de Anne y agradecer al personal dedicado y a las maravillosas enfermeras que cuidaron de Anne en el Grossman Burn Center en el hospital West Hills", añadía su representante.

Tras el accidente, el Departamento de Policía de Los Ángeles tomó muestras a Heche para intentar determinar si conducía bajo los efectos del alcohol o alguna otra sustancia, ya que, momentos antes, se vio implicada en otro accidente de circulación y fue grabada conduciendo de manera temeraria y errática antes de la colisión.

“Only on CBSLA: Exclusive video from a Ring doorbell camera shows car owned by actress Anne Heche flying down a neighborhood street in Mar Vista before it crashed into a home Friday. Details: https://t.co/9LwIqB461f pic.twitter.com/FUQKQJjaPJ“