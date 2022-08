La muerte de Anne Heche tiñe de luto las redes sociales. Fue una actriz muy popular en los años 90, pero además de su carrera, su vida privada también suscitaba mucho interés en el mundo de la prensa rosa, que seguía con lupa los movimientos de la intérprete. Algunas de sus relaciones fueron muy mediáticas, como la que mantuvo con la presentadora Ellen DeGeneres. Se llegó a casar con una de sus parejas, Coleman Laffoon, con quien tuvo un hijo. El matrimonio se rompió después de que ella le fuera infiel a su marido con James Tupper, el padre de su otro hijo. Ahora el mundo llora la muerte de Anne Heche y quienes compartieron su vida con ella la recuerdan como una gran persona llena de talento. Repasamos su historial amoroso.

Steve Martin fue su primera pareja conocida. A pesar de su diferencia de edad , 24 años, decidieron comenzar una relación más allá de lo profesional. Se mostraron por primera vez en público en 1994, durante el estreno de Picasso at the Lapin Agile, una obra de teatro escrita por el actor.

Ellen DeGeneres

Anne Heche le rompió el corazón por primera vez a Ellen DeGeneres, así lo cuenta la presentadora. Su relación empezó en 1997 en una fiesta de Vanity Fair, lo suyo fue un flechazo. "Simplemente sucedió. Obviamente, me atraía, pero eso no era suficiente. Hay mucha gente atractiva. Ella es tan única", aseguraba DeGeneres en una entrevista. Su noviazgo coincidió con la salida del armario de la presentadora. "Sí, soy gay", titulaba la portada de la revista Time. La pareja parecía de lo más feliz, al menos, de cara a la galería. Incluso habían planeado celebrar su boda cuando se legalizara el matrimonio homosexual.

Estuvieron saliendo más de tres años, hasta que anunciaron su ruptura "amistosa" en un comunicado conjunto. Su separación suscitó mucho interés y los medios no paraban de preguntarse qué podía haber provocado el fin de su relación. "Salió por la puerta y no he hablado con ella desde entonces, no tengo las respuestas", confesó la presentadora. Años después, Anne Heche aseguró que la habían despedido y quitado su millonario contrato cinematográfico por su relación con DeGeneres y que, por esa razón, estuvo una década sin trabajar.