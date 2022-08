Es uno de los álbumes más esperados. Chanel sigue en el estudio, preparando la nueva música que prometió a su regreso de Turín, convertida ya en una estrella. En este proceso la hemos visto rodeada de artistas como Dvicio y Leroy Sánchez, compositor de "SloMo", y ahora la cantante trabaja con una persona muy importante del mundillo, como sus fans han podido comprobar en Instagram. Ha trabajado con artistas como Cher, Aerosmith o Lady Gaga, ha estado nominada hasta en tres ocasiones al Oscar, ha ganado uno… Se trata de la aclamada compositora Diane Warren. Puede que su nombre no te suene, pero las canciones que ha escrito seguro que sí. ¿Qué se traen entre manos Chanel y esta famosísima compositora?

Diane Warren, creadora de "I Don't Want To Miss A Thing"

La estadounidense ha estado detrás de grandes éxitos, canciones que triunfaron hace años y que hoy en día siguen sonando. Aunque muchas de ellas están relacionadas con el mundo del cine, Diane Warren ha trabajado para artistas de la talla de Tina Turner ("Don't Turn Around) o Michael Bolton ("Missing You Now"). Suyas son también "Un-Break My Heart" de Tony Braxton, "If I Could Turn Back Time" de Cher, "I Was Here" de Beyoncé o "Rhythm of the Night" de DeBarge.

Diane Warren, nominada 13 veces al Oscar GTRES GTRES/ AP Photo/ Chris Pizzello

Sus frecuentes incursiones en las bandas sonoras cinematográficas le han granjeado ni más ni menos que 13 nominaciones a los Premios Oscar, aunque muchos de estos temas han tenido una vida más allá de las películas a las que en origen ponían música. Su primera nominación llegó en 1988 con la película Maniquí: Albert Hammond y Diane Warren compusieron "Nothing's Gonna Stop Us Now", tema que cantó Starship.

Volvieron a nominarla por "Because You Loved Me" (cantada por Céline Dion para Íntimo y personal), "How Do I Live" (Trisha Yearwood para Con Air), "I Don't Want To Miss A Thing" (Aerosmith para Armaggedon), "Music of my Heart" (Gloria Estefan y NSYNC para Música del corazón), "There You'll Be" (Faith Hill para Pearl Harbor), "Grateful" (Rita Ora para Beyond The Lights), "Til It Happens To You" (Lady Gaga para The Hunting Ground), "Stand Up For Something" (Andra Day y Common para Marshall), "I'll Fight" (Jennifer Hudson para RGB), "I'm Standing With You" (Chrissy Metz para Breakthrough), "Io Sì (Seen)" (Laura Pausini para La vida por delante) y "Somehow You Do" (Reba McIntire para Four Good Days). No ha ganado en ninguna de las 13 ocasiones en las que ha estado nominada, pero la Academia le ha dado el Oscar honorífico en 2022.

Halle Bailey, protagonista de la nueva película de La sirenita, subió hace unos días a Twitter una fotografía en el estudio con Diane Warren. Curiosamente, también se rumoreó que Chanel podría estar involucrada en la cinta. "Dentro de unos días me voy a meter en el estudio para grabar algo que me hace muchísima ilusión", aseguró Chanel a principios de mes. ¿Será este el proyecto que tanta ilusión le hacía a la cantante?