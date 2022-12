Tina Turner, la diva del rock que desafió todos los límites, se está viendo desafiada por la misma vida. Nunca lo tuvo fácil, pero sin duda los últimos años están siendo un auténtico calvario para la cantante. Su último varapalo fue la muerte de su hijo mayor, Craig Tuner, fruto de su relación con el saxofonista Raymond Hill, quien se suicidó en 2018 con 59 años de edad: "Todavía no sé qué fue lo que lo llevó al límite", reconoció la artista unos meses después de que el cuerpo de Craig fuese hallado con una herida de bala. Cuatro años después, Tina Turner vuelve a sufrir el mismo dolor de perder a un hijo, esta vez con Ronald, más conocido como Roonie Turner, fruto de su relación con Ike Turner, que ha muerto a los 62 años de edad a causa de un cáncer. Ahora, el único consuelo que le queda a Tina son sus otros dos hijos adoptados: Ike y Michael.

La cantante vuelve a sufrir un nuevo golpe de la vida con la pérdida de Roonie Turner , fruto de su matrimonio con el músico Ike Turner. La cantante Afida Turner, esposa de Roonie, confirmó la noticia en las redes sociales con un sentido pésame: "Roonie era un verdadero ángel con un alma enorme. Hice lo mejor que pude hasta ahora, pero no pude salvarte. Te he amado durante estos 17 años y esta tragedia es injusta", ha dicho la artista francesa, con quien Roonie tuvo dos hijos. Acompañan al texto varias fotografías de ella, Roonie y Tina Turner.

Roonie Turner, tras los pasos de su madre

El segundo hijo biológico de la cantante había los pasos de sus padres, Tina y Ike, dedicándose al mundo de la música, misma profesión que compartía con su esposa. Roonie Turner desarrolló su carrera como miembro de una banda llamada Manufactured Funk, y hasta probó suerte en el mundo de la interpretación en What's love got to do with it, la película biográfica de su madre de 1993 donde Angela Bassett encarnó a la artista.