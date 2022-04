Miguel Ángel Cabrera, exteclista del grupo Camela, está afrontando uno de los peores momentos de su vida. Su hijo de 18 años murió el pasado 28 de febrero en trágico accidente de tráfico y después de ausentarse durante este tiempo, ha querido contar cómo está viviendo su pérdida. Visiblimente afectado, y con la voz entrecortada, el músico comparte su mensaje más sobrecogedor. En un vídeo de once minutos en el que expresa todo su dolor, Miguel Ángel encuentra el único consuelo: "Es un héroe porque el impacto se lo llevó mi hijo en la cabeza y pudimos donar su órganos. Gracias a él se han salvado seis personas".

Su hijo Rafael tenía 18 años y sufrió el accidente de coche junto a dos amigos que resultaron heridos en Aranjuez. Este infortunio sucedió el 28 de febrero, y después de permanecer ingresado en la UCI, fallecía el 4 de marzo. "Mi hijo estaba muy unido a mí. Estaba muy encariñado conmigo y es una pérdida que no se puede asimilar. Me ha cambiado la vida de un día para otro y solamente las personas que les pasa algo así lo saben".

Ha decidido a contarlo todo en forma de video por todas las preguntas y mensajes que le están llegando a través de las redes sociales. Asegura que muchos no saben exactamente lo que ha pasado y ha querido contarlo todo de forma pública: "Gracias a sus órganos se han salvado seis personas. Tres niños pequeños con su hígado, una persona con su corazón, otra persona con sus riñones y otra persona con sus pulmones"

Desde que lo ha compartido, los mensajes de apoyo no han dejado de llegar, el primero el de sus excompañeros Ángeles y Dioni de Camela: "Mucha fuerza Miguel. Te doy el abrazo más fuerte que yo te haya podido dar en todos estos años…. Por supuesto que cantaremos esa canción cuando la tengas. Te lo dijimos. No hay prisa. Cuando puedas hacerla. D.E.P

Muchas gracias por dar este mensaje de cariño y precaución a todo el mundo".

Un mensaje de precaución para los jóvenes

Miguel Ángel aprovecha el ejemplo de su hijo para mandar un mensaje de precaución y de responsabilidad al volante: "A toda la juventud, os pido que no corráis, intentad ir despacio por la vida. No cojáis el coche bebiendo, ni fuméis sustancias... Lo de mi hijo fue provocado por el exceso de velocidad dónde no debía".

Asegura que su hijo iba en perfectas condiciones, que era un chico sano y que se llevó todo el impacto en la cabeza.