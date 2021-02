Las plataformas de streaming han vuelto a poner de moda los documentales autobiográficos y no podía faltar el de la reina del Rock and Roll. Nadie mejor que Tina Turner para contar su historia. A sus 81 años la artista reaparece después de su retiro de la vida pública para abrir su corazón y compartir sus recuerdos en este nuevo documental que lleva su nombre. Tina es un emocionante repaso de su vida personal, marcada por el abandono de su madre, y su carrera como cantante, con especial atención a década de los 80, cuando la cantante fraguó su éxito y consiguió alcanzar la cima del panorama musical.

Dirigido por T.J. Martin y Dan Lindsay, el documental cuenta con material inédito de la artista. Para este proyecto, sus autores han contado con entrevistas a familiares y entorno de la artista como Angela Bassett, Oprah Winfrey, Kurt Loder, Katori Hall o su marido Erwin Bach.

En este pequeño adelanto se ve a Tina Turner narrar cómo vivió el abandono de su madre cuando ella era solo una niña de 11 años de Tennessee que ayudaba en la recogida del algodón. "Quería que volviera por mí y esperé, pero nunca lo hizo. Y está bien, ¿sabes por qué? Soy una chica de un campo de algodón que superó la destrucción y los errores. Y estoy aquí para ti", se escucha su voz en off en este emotivo primer trailer.

'Tina', la historia de la leyenda del Rock and Roll

A finales del año pasado la cantante ya publicó un libro con sus memorias en el que confesaba todas las adversidades a las que había tenido que hacer frente. En él narra las agresiones y los abusos sexuales a los que fue sometida por su marido Ike Turner, su también manager y descubridor, la que la convirtió de Anna Mae Bullock en Tina Turner. "Los labios rotos, los ojos morados, las articulaciones dislocadas, los huesos rotos y el tormento psicológico se convirtieron en parte de la vida cotidiana", narraba. En 1968, desesperada en aquel infierno, intentó suicidarse tomándose cincuenta pastillas para dormir. A los 37 años sacó las fuerzas para alejarse de él.

La música fue su salvación, aunque tuvo que empezar de cero cantando en Las Vegas. Fue en la década de los 80 cuando la ganadaora de ocho premios Grammy volvió a recuperar su éxito perdido con grandes éxitos imperecederos como What's Love Got To Do With It.

La leyenda del rock, Tina Turner AFP Mediafiler

El último varapalo de la artista fue la muerte de su hijo mayor. Craig Turner se suicidó hace casi ya tres años. Fue hallado en su casa situada en Studio City con una herida de bala. "Todavía no sé qué fue lo que lo llevó al límite", reconoció la artista meses después de la tragedia.

Todos estos episodios y muchos más aparecerán en este documental, que saldrá a la luz el 27 de marzo en HBO Max.

