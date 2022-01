Antes, en la década de 1980, colaboró una gran diva, Cher, en una canción. Cher y Meat Loaf unieron sus voces en "Dead Ringer for Love".

La artista recuerda al cantante en Twitter. "Me divertí tanto con Meatloaf cuando hicimos 'Dead Ringer'. Lo siento mucho por su familia, amigos y fans", ha dicho en la red social.

“Had So Much Fun With Meatloaf When We Did “Dead Ringer”. Am Very Sorry For His Family,Friends,& Fans. Am I imagining It, or Are Amazing Ppl In The Arts Dying every other Day⁉️

