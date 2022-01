El adiós a Meat Loaf a sus 74 años

Seguramente el nombre de Michael Lee Aday no será recordado, pero el apodo que le puso su entrenador de fútbol a este cantante tejano sí que pasará a la historia. Pedazo de carne nació el 27 de septiembre de 1947, su mote sonaba despectivo y Lee Aday lo ha abanderado con orgullo hasta el punto de que lo ha llevado más de cinco décadas firmando sus discos así, como Meat Loaf. Ha fallecido este 20 de enero de 2022 a los 74 años.

Le encantaban los musicales y llegó a formar parte del elenco de Hair y The rocky horror show, pero fue gracias a una audición para More than you deserve cuando conoció a Jim Steinman y con quien saltaría a la fama gracias a su Bat out of hell. El sonido y la furia dedicaron casi media hora de programa a este mítico trabajo.

25.41 min Meat Loaf: 'Bat out of Hell'

Lo bautizaron como icono de lo que entonces se llamó opera-rock y tanto Steinman como Aday saltaron a la carretera acompañados de una banda creada para la ocasión y con un nombre que rendía tributo a Peter Pan, The Neverland Express. Bat out of hell ha vendido decenas de millones de copias desde que se publicara en 1977 y fue tal su éxito que en 1993 le siguió una segnda parte apodada como Back into hell.

De sus 11 temas Rebobinando destacó "Rock and roll dreams come through" y le dedicó un episodio.

06.56 min Rebobinando - Meat Loaf: 'Rock and Roll Dreams Come Through' - 02/11/16 - Escuchar ahora

Meat Loaf llegaba al cambio de milenio con siete álbumes publicados. Algunos de ellos producidos por Todd the wizard Rundgren, un cantante pensilvano líder del grupo de rock progresivo Utopia y que llegó a dirigir desde la pecera a bandas como los New York Dolls, Badfinger o The Psychedelic Furs.

Amordiscos se coló en su estudio e hizo un repaso por algunas de sus grabaciones más memorables.

57.59 min Todd Rundgren, el mago en el estudio

Un Grammy, un galardón de los Premios BRIT, apariciones en películas y en televisión... Michael Aday se ha consagrado como un voalista eterno que sigue en activo y cuyo último álbum acaba de cumplir un lustro bajo el título de Braver than we are.

Mr. Loaf anunció en febrero de 2020 que sus caídas en el escenario y achaques no habían podido con él y que tenía intención de lanzar nuevas canciones. Algunas son obra de Steinman y quedaron en el tintero hace décadas, pero poco se sabe de su grabación y lanzamiento hasta la fecha.

Jim Steinman, su compañero de faenas, fallecía este 19 de abril 2021 de una insuficiencia renal que ha dejado su legado no sólo en la discografía de Meat Loaf, sino también en la producción de otros artistas como el memorable "Holding out for a hero" de Bonnie Tyler y al que Rebobinando también le dedicó un programa.