Meat Loaf, ¿cuál es el origen de su apodo?

Hoy la música llora la muerte de Michael Lee Aday, aunque probablemente no sepas de quién te estamos hablando. El cantante estadounidense se convirtió en estrella del rock para después ser recordado como una leyenda, pero lo hizo con su apodo: Meat Loaf. ¿Cuál es el origen de este nombre? Esta es la pregunta que más veces le han hecho a lo largo de su carrera y el artisa se dedicaba a contar distintas historias, pero fue en el especial Oprah: Where Are They Now? donde se puso serio y confesó la verdad.

"Me lo pusieron cuando solo tenía cuatro días de vida. No la parte del 'Loaf', solo la de 'Meat', porque nací de color rojo brillante. El médico sugirió que me mantuvieran en el hospital durante unos días", cuenta. El cantanta recuerda que su propio padre estaba de acuerdo y quería que le llamaran así. "Quiero que nombren a mi hijo allí, porque parece nueve libras y media de carne molida. Quiero que pongan una etiqueta con su nombre en la parte delantera de esa cuna de plástico y que diga: 'Carne', decía su progenitor.

El personal del hospital cumplió sus deseos y pegó esa tarjeta impresa en la cuna del pequeño. La segunda mitad de su nombre artístico corresponde a otra etapa de su vida. Todavía era estudiante, un adolescente al que se le daba muy bien jugar al fútbol. Meat Loaf se acuerda del día que le pisó el pie a su entrenador y este le gritó: "¡Bájate de mi pie, pedazo de pastel de carne!". De esta manera, el cantante decidió adoptar este apodo, en un principio peyorativo, con el que acabó destacando en el mundo de la música.