¿En qué películas y series pudimos ver a Chete Lera?

Chete Lera ha fallecido este jueves en un accidente de tráfico en Málaga. Según los servicios de emergencias de la Junta de Andalucía, su coche salió de la carretera y se precipitó por un desnivel. Él era el único ocupante del vehículo. No pudieron hacer nada por su vida, el actor ya se encontraba sin vida cuando llegaron al lugar del accidente. Tenía 72 años cuando se produjo.

Chete Lera contaba con una larga trayectoria a sus espaldas, a pesar de no haber puesto un pie en la industria hasta los 33 años. El actor empezó tarde en este oficio, antes se graduó y trabajó como ingeniero aeronáutico, piloto de aviación e incluso empleado de banca. No le convenció y optó por esturdiar psicología. Fue a partir de ahi cuando conoció el mundo de la interpretación Pimero participó en un cortometraje: Crisis. Pasaron unos años hasta que volvió a aparecer delante de las cámaras, esta vez, en televisión, en la serie de Mario Camus La forja de un rebelde. Dio el salto al cine justo después de la mano del director Enrique Urbizu en Todo por la pasta, donde interpretaba el papel de Jefe Portugueses. La última vez que le vimos actuar fue en la serie Mira lo que has hecho.