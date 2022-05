Maribel Verdú y Marina de Tavira están encantadas de volver a reencontrarse en un proyecto. Ambas protagonizan la serie de Apple TV+, Now & then que se estrena el 20 de mayo. "El pasado vuelve cuando menos te lo espera y peor te viene" comenta al respecto la actriz española en De pe a pa. Estrenará los tres primeros capítulos de golpe el 20 de mayo, y después publicará uno cada viernes.

La trama gira en torno a las vidas de un grupo de amigos de la universidad, que les cambia para siempre cuando uno de ellos muere después de una fin de semana de fiesta. 20 años después, los cincos restantes se vuelven a reunir tras recibir una amenaza que pone en riesgo a sus mundos aparentemente perfectos.

Las mañanas de RNE con Pepa Fernández - 'Now & then', lo último de Maribel Verdú - Escuchar ahora

"Justo lo que les sucede a los 20 años, ese día específico, esa tragedia, les cambia totalmente le rumbo de sus vidas y también algo adentro de ellos se rompe", explica de Tavira a Pepa Fernández. "En algunos más que otros. Por ejemplo en los personajes de Marina, Chema, Manolo. Ellos deciden tirar para adelante y olvidar. Y hay dos de ellas que nos hemos quedado ahí muy jorobadas" matiza Verdú.

Maribel tenía claro desde un principio que su personaje de joven lo iba a hacer Sanz . "Yo la invité un día a desayunar a casa para conocernos y le dije que 'si no le importaba formar parte de mi vida durante todo este tiempo'. Me acompañaba a mis cenas, a comidas, a mis salidas al cine, al teatro... Para que hubiera esa simbiosis y se creyera que somos una".

Reencuentro de ambas actrices

Verdú y Tavira trabajaron hace años en una película mexicana llamada La zona. Y cuando recibieron la noticia de su reencuentro no dudaron en decir que 'sí'. "Me leí el primer capítulo de la serie y no pude y dije 'mándenme el segundo por favor'. Luego me dijeron que estaba la posibilidad de que estuviera Maribel y dije 'por favor que ilusión'", apunta la mexicana.

"Yo estaba encantada porque para mí lo más importante son mis compañeros, porque yo bebo de lo que me da un compañero y yo actúo según y puedo estar bien o fenomenal gracias a mis compañeros. Pero me moría de la emoción y la verdad que solo soñamos con hacer la segunda parte porque somos como una familia", reflexiona Verdú.