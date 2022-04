Llegaron de noche, la película participada por RTVE, tuvo una acogida muy calurosa con un aplauso especial en la 25 edición del Festival de Cine de Málaga, como comentan tanto su director Imanol Uribe y su actriz protagonista Juana Acosta en De pe a pa. Este viernes llega a la gran pantalla una historia basada en la búsuqeda de la verdad a través del testimonio de Lucía Barrena de Cerna. Ella es la única testigo en el asesinato del Padre Ellacuría y sus compañeros jesuitas en El Salvador la madrugada del 16 de noviembre de 1989. Junto a la actriz colombiana se suman Karra Elejalde y Carmelo Gómez.

23.18 min Las mañanas de RNE con Pepa Fernández - Imanol Uribe y Juana Acosta presentan 'Llegaron de noche' - 24/03/22 - Escuchar ahora

A finales de los 80, en el país centroamericano estaba en plena guerra. "A mi me impactó bastante. Aparte por esos orígenes y demás, me impactó por el hecho de que yo había estado en el aeropuerto de El Salvador en plena Guerra Civil. Íbamos camino de Perú y no vio peligro. 'Yo soy aquí y me gustaría, hacia años que no venía, ver el aeropuerto. Y me dijeron 'no, no pueden bajar'. Estuvimos cuatro horas metidos el avión y salimos. Ya en Perú nos enteremos. Y esa cercanía me impactó muchísimo", recuerda el director sobre el conflicto bélico a Pepa Fernández.

El Gobierno culpabilizaba de esa matanza a la guerrilla del Frente Farabundo Martí, pero una testigo, como Lucía, tira por tierra la versión oficial. El foco principal de la película. "La verdad casi siempre incomoda al poder. Pero en este caso es clarísimamente sí. Ella es una mujer valiente, una mujer fuerte pero también con mucha sensibilidad, con mucha fragilidad, que eso me gusta mucho de ello", dice la actriz colombiana.

El porqué de la versión de Lucía La película tardó en gestarse 6 años. Al principio iba a recibir el nombre de "La casa 15 16 que era donde se alojaba el personaje de Acosta". Después "pasó a llamarse La mirada de Lucía", y finalmente, Llegaron de noche fue el título escogido por los productores. "Me gusta el título, creo que obecede a una frase de la película que se atribuye a Ellacuría. Parece ser que fue cierta", apunta Uribe. Imanol decidió hacer la historia a través de la lectura de Noviembre escrita por Jorge Galán. "Abarca bastante más temas de la historia de El Salvador. Pero ahí descubrí el personaje de Lucía y tenía muchas cosas más esa novela. Decidimos optar por ir nosotros a las fuentes e ir al Salador y a la UCA y conocer a los supervivientes de aquella historia, sobre todo al padre Tojeira, el personaje interpretado por Carmelo Gómez. Además es el que nos abrió su corazón y sus recuerdos para todo y nos puso en contanto con Lucía y con Jorge". Juana Acosta: "De la protagonista real de 'Llegaron de noche', he aprendido la dignidad y la defensa de la verdad" JESÚS JIMÉNEZ (Málaga) Juana tuvo la suerte de conocer al personaje que interpreta. "Trabajé mano a mano con ella, escuché su testimonio y viajé a California, donde tuvieron que lelgar a vivir porque nunca volvieron al Salvador. No pudieron volver y ellos tampoco tenían ni pensado salir, ni hablaban inglés ni querían irse a ningún lugar. Ellos vivían bien en su pueblo. Jorge siendo el panadero y ella la limpiadora de la universidad. Para ella era suficiente atender a los padres y la verdad que escucharla, trabajar con ella, ha sido para mí muy revelador y muy importante en todo el proceso de creación de este personaje". Algo que la propia Lucía como cuenta Acosta "nunca pudo superar". "El miedo en el cuerpo todavía y con esa paranoia. Cuando yo fui cerraban las persianas de la casa y no quisieron que los invitara a comer a ningún lugar". Se lo contaron de una manera muy íntima y privada, sin aceptar la invitación a la actriz. Sumado también las veces que se rompía a llorar. "Yo incluso le dije 'si para usted esto es muy duro y usted prefiere no volver a pasar por aquí yo lo entiendo perfectamente' pero ella me dijo 'yo la voy a ayudar a usted hasta el final' y así lo hizo. Fue muy generoso".