A vueltas con Lorca lleva ya cerca de tres años. El ganador de dos Goya por actor protagonista en Días contados y de reparto por El método, Carmelo Gómez, visita Tarde lo que tarde para hablar de la función con la que estará en el Teatro Bellas Artes de Madrid y de su nueva película con Imanol Uribe, Llegando la noche.

"Estoy buscando nuevos temas pero no me voy a desembarazar fácilmente de esta historia porque ha sido creada en la pandemia", le comenta el actor a Julia Varela. Gómez trató de hacer un montaje sencillo y rápido para poder salir en cuanto lo llamasen para representarla. Algo similiar a lo que hacía en sus orígenes. Cuando empezó en el mundo del teatro y del cine, el galardonado iba por las calles y plazas de España recitando, como una especie de juglar.

"En Romances de ciego yo me disfrazaba, hacía dibujos y me iba de pueblo en pueblo por las plazas. Yo tenía muchas ganas de tener al público cerca y esa era la mejor manera y la mejor escuela. Creo que fue una gran enseñanza para mi y desde entonces nunca volví a eso", ha recordado.

El intérprete tenía claro que no quería hacer un simple recital sobre Lorca. "Hemos llevado los versos al cuerpo, a la actividad con el público y rompimos esa cuarta pared. Hay una especie de diálogo dirairo que cambia en función de cómo esté el público cada día y de cómo está la energía".

Llegaron de noche, de Imanol Uribe

Carmelo Gómez es uno de los actores de referencia del cine español. Su fama se consagró con Dias contados de Imanol Uribe, la película con la cual ganó un Goya y un Ondas en 1994. Pero hubo un tiempo, unos seis años, donde decidió alejarse de los focos.

"Había una fuerza superior a mí y a todo lo que yo era capaz de soñar en ese momento que yo no daba pie con bola porque no sabía muy bien lo que estaba pasando y no lo podía ubicar, no sabía que era. Entonces creo que me superó eso bastante", reflexiona.

Con Uribe ha trabajado en muchas películas, siendo la más reciente Llegando la noche. El film trata de la matanza de los jesuitas en El Salvador. "Cuando se enteró de esa historia, en aquel momento le conmovió y no ha parado hasta que ha conseguido hacer la película. Es un momentazo para contar una historia donde había tantas intrigas alrededor de un crimen como este".

Además de que Gómez tuvo la oportunidad de hablar con uno de ellos. "Son personas que han vivido muy al límite de todo y tienen una forma de entender el mundo. Yo le pregunté a uno sobre como quería que pasase con la película y me dijo "el perdón, Carmelo, el perdón, nosotros ya hemos perdonado porque sabemos quiénes son los culpables y para nosotros es importante para que no vuelva ocurrir esta barbariedad. Me pareció muy bonito y probablemente la película vaya por ahí".