El actor Jorge Perugorría nació en La Habana en Cuba, descubrió el teatro y dedicó su vida a la interpretación. Empezó en los años 80 y una década después debutó en el cine, ha participado en más de 60 películas pero en España le recordamos por su papel de protagonsita en Fresa y chocolate. Ha estado en el programa de RNE, De pe a pa presentando Doctor Portuondo.

Se trata de la primera serie original de Filmin y, será la adaptación de la novela homónima de Carlo Padial, editada en 2017 por Blackie Books, una divertida regresión pseudo-autobiográfica a la terapia que el protagonista sigue junto al Dr. Portuondo, su peculiar psicoanalista cubano. Jorge protagoniza esta serie junto a Nacho Sánchez.

"Desde el principio cuando se habló de adaptar la novela todo el mundo coincidió en que pensaron en mí como actor. Fue algo que todo el mundo sabía, me lo confesaron a manera de piropo . Ha sido un proyecto que he disfrutado muchísimo, con un elenco de actores fantástico. Con un equipo de rodaje muy bueno , rodamos en tres semanas, y eso ha sido intenso", ha confesado el actor.

La serie llegará en octubre

Una serie de seis capítulos de media hora que está prevista que se estrene el próximo mes de octubre: "La gente con el coronavirus está muy estresada. Pero cuando descubran al personaje con ese enfrentamiento generacional y esa actitud ante la vida, va a ser bueno oírlo. Que la gente joven escuche a este doctor quijotesco con ideas muy interesantes.

"Visualiza tus metas tus objetivos y ahora sigue comiendo Doritos" o "antes de rendirte mira en tu inteior y después ríndete" son algunas de las frases que podremos escuchar en la serie: "Realmente el rodaje fue una especie de psicoanálisis, muy interesante, yo no había tenido ningún acercamiento antes a esta disciplina. Yo creo que lo mío fue más el psicoteatro. Como el psicoanalista Jacobo Moreno que inventó ese trabajo de improvisar escenas y sacar el estrés por ahí", ha explicado el actor.

La pademia está complicando nuestra salud mental pero también los rodajes: "Hay que cuidarse y estar antentos por si alguien se contagia, cada día te toman la tempreatura, hay que mantener la distancia, en la hora de la comida van dos por mesa, ahora todo es distanciamiento y las PCR todas las semanas te van dando seguimiento y si alguien lo coge poder actuar rápido".

Tras el éxito de Fresa y chocolate podría haber vivido donde hubiese querido pero decidió quedarse en su tierra querida: "Yo regreso porque me encantaba hacer películas en Cuba, siempre estuve abierto a trabajar en otros lugares. Pero vivir en Estados Unidos era imposible porque yo vivía en Cuba. No me arrepiento porque hice una carrera con experiencias extraordinarias y recuerdos maravillosos. Hice mucho cine en latino América y eso ha sido algo de lo que nunca me arrepentiré estoy muy orgulloso".

Jorge Perugorría sigue actuando y pintando, otra de sus randes pasiones, y en pocos meses podremos ver su último trabajo hasta la fecha, la serie de seis capítulos, Doctor Portuondo.