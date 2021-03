Javier Cercas: "Lo he pasado fantásticamente escribiéndola"

El escritor Javier Cercas ha estado en De pe a pa de RNE para presentar su última novela, Independencia. Han pasado 20 años desde que publicó Soldados de Salamina, pero a sus espaldas figuran títulos como Anatomía de un instante, o El impostor. Este profesor de literatura, además, ganó el Premio Planeta con la novela Terra Alta. Y hoy ha venido a charlar sobre esta última novela que ha llegado a las librerías: se trata de la segunda entrega de la serie: "Lo he pasado fantásticamente escribiéndola", ha asegurado a Pepa Fernández.

La actualidad en la novela

Una obra que transcurre en un futuro cercano, en el 2025, y donde hay mucho presente, con temas de actualidad como el dinero, el poder o la venganza: "En este caso no soy el Cercas que escribe artículos o que te da su opinión. Las novelas no funcionana así, hacen una descripción de la realidad moral, habla de lo que ha ocurrido en Cataluña, pero habla del humus moral, del problemón en el que ha crecido Cataluña".

Javier Cercas dota asus personajes de opiniones sobre él mismo. Hablan de él y no precisamente en un tono amable: "Transcurre en 2025 y la gente ya ha leído la priemra parte, Terra Alta. Uno de los personajes me quiere poner un pleito por lo que escribo en la novela. Si no eres capaz de reírte de ti mismo, no tienes derecho de reírte de nada".

En la novela novela se habla de sextorsión a una alcaldesa. Pero el verdadero personaje que puede llegar a descolocar al lector es un protagonista camuflado que se llama Ricky Ramírez. A este hombre un día su padre le dijo: "Arrímate a los buenos". Que precisamente es una frase que aparece reflejada en el libro El lazarillo de Tormes: "Es la contrafigura de Melchor Marín. Va de un tipo, Ricky Martínez, que busca la independencia económica con los malos y se arrima a la élite barcelonesa. Pero siempre pasa lo mismo, luego le utilizan como papel higiénico. Claro que es una una novela que admite una lectura política. Lo que ha ocurrido es que en 2012 la élite economica catalana para salir de la crisis usa la furia lógica de la gente para presionar al Gobierno Central, para salir de la crisis de la mejor manera posible. Contribuyendo a sacar a la gente a la calle, con la utopía disponible. El problema es que la gente se lo creyó y ahora estamos en esas en que la elite está asustadita y quiere que la gente vuelve a casa. Pero lo que no sabían es que es muy fácil sacarlos pero es muy dificil vovler a meterlos. Esta novela contiene un retrato muy duro a las élites catalanas".

La editorial de este volumen, Tusquets, lo describe así: "Un alegato furiosos contra la tiranía de los dueños del dinero y los amos del mundo".