Podría decirse que la vida privada de Javier Cámara es toda una incógnita. Al menos lo era antes de sentarse a hablar con Carlos del Amor en La Matemática del Espejo, donde el actor no se ha privado de nada y ha contado algunos de los aspectos más desconocidos de su vida. ¿Sabías que tuvo un hermano que también se llamaba Javier?: “No lo he contado nunca porque me da un poco de pudor, pero venga lo voy a contar. Mi hermano tenía mi mismo nombre”.

Increíble pero cierto, Javier Cámara no fue el primero de la familia, antes de que él naciera sus padres tuvieron un niño al que llamaron Javier y que falleció. ¿Cómo se lo tomó el actor? La verdad que a lo del nombre no le dio importancia, solo pensó en el sufrimiento tan grande por el que tuvo que pasar su familia tras la pérdida : “Tú no lo sabes. Me imagino que es la perspectiva de tus padres. O sea, primero pasa por el drama terrible. Y luego sigue adelante, como pareja, saca adelante tu familia, etc."

Javier Cámara tuvo una relación muy difícil con su padre Podría decirse que Javier, al que todos descubrimos como compañero de fatigas de Torrente, no tuvo una pubertad fácil. Suspendía todas las asignaturas y no precisamente por ser mal estudiante, sino por los problemas que sufría en casa: “Yo era un tipo en crisis con una adolescencia tardía y con bastantes conflictos con mi padre”. El sueño de Teodoro Cámara era que su hijo se dedicara al campo: “Él había preparado algo muy bonito, que era para él precioso, eran dos fincas chiquititas y él quería que yo siguiera. Su primer hijo falleció, luego están mis 2 hermanas y luego, 10 años después llegué yo, entonces claro, mi padre dijo: ¡A por este! A este le vamos a hacer agricultor. Y claro, yo fui a vendimiar un día y me corté, otro día a recoger pepinos y no sé qué. El campo es muy sacrificado”. Pese al empeño de su padre y como todos sabemos, aquel muchacho no se dedicó a la agricultura: “Tenía bastantes conflictos internos y unas ganas de irse del pueblo que no podía más”. Pero ¿por qué actor? Sorprendentemente, a pesar de suspenderlo todo, a Javier Cámara le cambió la vida un profesor: “En el aula magna de la escuela, Fernando Gil Tornel, que era profesor de Historia y que me había suspendido todo el año, así como todos los profesores, era el director del aula de teatro, y me vio un día, me acuerdo además de ese día como si tuviera una fotografía en la cabeza. Y me dijo: ¿Por qué no entras?”. En ese instante le cambió la vida a Javier, le costó un tiempo adaptarse, pero, como él asegura: “Ahí empezó todo”