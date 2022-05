Javier Cámara siempre ha preferido mantener su vida privada al margen de cualquier foco mediático. Sin embargo, el actor ha hablado sin secretos ni tabúes con Carlos del Amor sobre los aspectos más desconocidos de su vida como de los años en los que sufrió bullying; de su hermano fallecido que se llamaba igual que él; o sobre cómo llegaron a él sus hijos a través de gestación subrogada.

¿Qué opina de los que critican su forma de paternidad?

En agosto de 2017, Javier Cámara viajó a Estados Unidos para conocer a sus mellizos,gestados en un vientre de alquiler, ya que en España es ilegal. Pese a que le costó mucho tomar la decisión de traer al mundo a sus hijos a través de este método, es de lo mejor que le ha pasado en la vida. Él siempre quiso ser padre y en la entrega de unos premios Feroz, confesó que era “la alegría más importante que te puede dar la vida”.

Hasta entonces, era la única información que dio: “Yo le cuento mi vida a María Santísima, pero no de golpe a 2 millones de personas. No tengo ninguna barrera, si alguien se ha acercado con cariño, afecto, en un momento tal, yo no tengo ninguna cosa que ocultar. Incluso hay algo muy bello en todo esto, somos una familia de mucha gente, no solo somos 4, somos más, y es extraño de explicar”

Sin embargo, en La Matemática del Espejo, no se ha guardado nada y ha dado su opinión para aquellos que puedan criticar esa forma de paternidad: “No les puedo decir nada, o sea están en su absoluto derecho. Yo no voy a cambiar la forma de pensar de nadie. Yo sé cómo ha sido, ha sido magia, y mis hijos no solamente tienen una familia, tienen más familias y una que está muy cercana aunque esté muy lejos. Y es algo difícil de explicar, es complejo. Yo entiendo que es un tema complicado y no les puedo decir nada”.

Cuando uno entra en el terreno del insulto o la discusión en base al tema de la gestación subrogada, Javier prefiere no entrar: “Me resulta raro explicar que todo lo que dicen es todo lo contrario, pero claro, están en su derecho también, hay cosas que se hacen mal, entonces, ¿cómo voy a ponerme yo a decir que no? Es un debate que si se quiere entrar, hay que entrar desde ciertas perspectivas, no desde una cuestión muy emocional y yo, si algo soy, es emocional”.

Para Javier, tomar la decisión de tener hijos a través de un vientre de alquiler, no fue fácil: “Estuve pensándolo mucho y miramos mucho. Yo tenía muchas dudas también, hasta que se fueron aclarando, viendo, entendiendo, sorprendiendo, conociendo, flipando, diciendo 'ostras', llorando y construyendo”.

Ahora, según ha confesado, está en un momento mágico para él: “Entonces dices: Pa’ que vas a abrir la casa para que entre quien sea a opinar. Por eso yo me mantengo tan discreto ante esto. No ante la opinión pública, pero sí en general. Pero, ¿cómo voy a convencer a alguien? Están en su pleno derecho de pensar lo que quieran y si algún día quieren dialogar que sea de uno en uno, porque no doy más.