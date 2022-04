Los farsantes, una comedia sobre el éxito y el fracaso en el sector de las artes escénicas, se estrena este viernes 29 de abril en el Teatro Valle-Inclán de Madrid. La nueva obra de Pablo Remón, Premio Nacional de Literatura Dramática 2021, con la producción del Centro Dramático Nacional, cuenta con un elenco muy reconocido. Tras 12 años sin pisar el escenario, Javier Cámara regresa al teatro junto a Bárbara Lennie, Francesco Carril y Nuria Mencía.

Se trata de una sátira sobre el mundo del teatro y del audiovisual en la que se reflexiona sobre el éxito y el fracaso a través de cuatro actores que viajan por diversas historias y personajes. "El argumento es casi lo de menos", revela Remón. Es una acumulación de varias tramas, así que hay que quedarse con "la sensación del viaje" al que lleva la representación.

"No es una obra cínica sobre el oficio, sino que nos reímos de él desde el respeto", sostiene Bárbara Lennie. Aunque no solo se centra en ese tema, "habla mucho de la vida desde la observación y la aceptación", asegura Nuria Mencía.

No es un relato endogámico con el que únicamente este sector pueda sentirse identificado, "sino que cualquiera podría entrar en este mundo y entenderlo porque tiene una mirada muy humana y universal", explica Francesco Carril. Una función que enlaza momentos de un lugar a otro con el objetivo de "sorprender al espectador" y que "empatice con las historias", destaca Javier Cámara.

La representación utiliza una fórmula poco habitual en teatro al estar dividida por episodios. "Tiene una mirada más novelesca porque pretende contar mucho, es muy exhaustiva", comenta Remón. Se pueden encontrar recursos de cine y novela con los que el director ha querido innovar, porque considera que el teatro le permite esta mezcla de géneros.

Tras el fuerte golpe de la pandemia en la industria, el dramaturgo quería que la obra "fuera una celebración del teatro". Además, ahora que cumple 10 años en esta profesión, también supone una conmemoración de su carrera. "Es una obra que recoge mucho de las anteriores y de lo aprendido", afirma.

Una obra teatral expresamente para cuatro actores

Sin este reparto, Los farsantes no hubiera sido posible. "No me habría atrevido a escribir ciertas cosas si no hubiera sabido que iba a contar con ellos", asegura Remón. El objetivo era "alimentar a estos actores" y "llevarles a sitios muy variados, extremos y emocionantes".

Bárbara Lennie agradece este tipo de papel para su carrera: "Es experimentar desde un lugar como actriz que no siempre los directores y directoras ven en mí". En este sentido, ha sido una posibilidad de abordar "un mundo más lúdico y festivo" al que acostumbra.

"En el cine es aprenderte algo y olvidarlo, en cambio, en el teatro, tiene que permanecer en tu cabeza durante muchos meses", señala Cámara. El actor se ha mostrado muy contento por volver a "reaprender" la interpretación teatral "muy bien acompañado". Unos 45 días de ensayo que ha disfrutado al máximo al venir de "un mundo donde no se ensaya".

Los actores aceptaron el papel sin haber leído el guion previamente. Pablo Remón no había cerrado el relato todavía porque le interesaba terminar de crearlo en conjunto. "Empiezo la obra por un sitio, pero lo que me interesa es el desarrollo", sostiene.

"Ese proceso donde él termina de cerrar el texto con nosotros me parece algo muy bonito", señala Cámara. Para el dramaturgo es importante que los actores sean partícipes de su escritura, que se "consideren dueños del texto para que lo hagan suyo y lo puedan comunicar", incide.