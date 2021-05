Javier Cámara, sobre las protestas en Colombia: "Está siendo muy complicado"

El actor Javier Cámara ha afirmado que la situación en Colombia "está siendo muy complicada", refiriéndose a las protestas que se están llevando a cabo en el país desde el 28 de abril contra el Gobierno de Iván Duque, en una entrevista en el Telediario de TVE con Ana Blanco, en la que ha hablado sobre su trabajo con el director Fernando Trueba en la película 'El olvido que seremos', que llega a los cines este viernes.

En la película, basada en la novela homónima de Héctor Abad Faciolince que Trueba ha llevado a la gran pantalla, Javier Cámara interpreta a Héctor Abad Gómez, un médico y activista colombiano que fue asesinado en Medellín en 1987. El actor ha afirmado que el personaje "es actual" y que en la película aparecen "los paramilitares, las fuerzas de choque, que pretenden doblegarnos". "Colombia está así ahora mismo", ha afirmado Cámara.

Javier Cámara ha asegurado, además, que 'El olvido que seremos' es "una película viva no solo en el terreno político". "Este hombre (Héctor Abad Gómez) era un experto, un médico, un hombre preocupado por las vacunas, que llevaba las vacunas no solamente a Colombia, sino a toda Hispanoamérica, que trabajaba para la Organización Mundial de la Salud (OMS)", ha detallado, recordando que en una de las escenas de la película le pide a su hijo que se lave las manos durante 40 segundos cantando una canción. "Ahora eso nos parece tan normal", ha aseverado.

“Javier Cámara sobre la situación actual de Colombia: "Me he preocupado por mis amigos colombianos y les he preguntado cómo están. Creen que Colombia se ha levantado junta por primera vez para hablar, quizá con demasiado dolor" �� https://t.co/VjKzBgo9IT pic.twitter.com/2CRNa9HHNG “

Inicialmente se negó a hacer la historia

En la entrevista, el actor ha confesado que, al principio, se negó a hacer esta historia y que le daba "un poco de miedo". "Primero porque soy español, no he vivido en ese país, era una persona demasiado importante (Héctor Abad Gómez) para que lo hiciera alguien de fuera", ha señalado el actor.

Sin embargo, lo que le convenció para ponerse en la piel del médico colombiano fue un encuentro que tuvo con Héctor Abad Faciolince, el hijo del autor del libro, que le pidió un 'selfie' para sus hermanas. "Le pregunté si me conocían de alguna película y me dijo: 'No, es que se van a quedar muy impresionadas por lo mucho que te pareces a mi papá'. Cuando me dijo eso, pensé: 'Ya no hay escapatorio'", ha explicado.