Fernando Trueba quedó maravillado por la novela El olvido que seremos del escritor colombiano Héctor Abad Faciolince que escribió sobre la vida de su padre. Se trata de una biografía ficcionada en la que cuenta la historia de Héctor Abad Gómez, un médico y activista que fue asesinado un 25 de agosto de 1987 en Medellín. El director madrileño le parecía que este era un libro demasiado “íntimo” y “personal” para convertirse en un film. “El cine es menos íntimo, hasta cuando decimos que una película es intimista han trabajo una legión de personas”, ha reflexionado en De pe a pa.

Veía “lógico” que el propio autor de la novela hiciera la adaptación del libro al cine junto a él. El escritor lo rechazó porque “no quería volver a abrir esa herida y además no sé nada de cine”, ha contado que le confesó Abad Faciolince. Entonces se lo pidió a su hermano David Trueba que se hiciera cargo del guión: “No me costó porque le pillamos en el momento perfecto, pero es verdad que es la persona más ocupada que conozco”.

Aunque esta película le llegó a Trueba como un encargo, “para mi no existe ese término. Yo solo hago películas que pueda sentir al cien por cien y hacerlas desde dentro” y ha añadido que “Lo interiorizas tanto, lo haces tan tuyo que no lo distingues. Es más, acaba siendo más tuya que si la hubieras escrito tú”.

La cinta de nombre homónimo a la novela se estrena en España el próximo 7 mayo.

“Mi susto no iba por el acento, sino por lo grande, lo precioso y lo maravilloso que me había resultado el libro”. Una novela que Trueba regaló a Cámara “mucho antes de hacer la película”, cuando se fue rodar La reina de España a Colombia . “Tres años después cuando me ofrecieron la historia, me parecía un Everest demasiado grande para subirlo. Al principio, les dije que no, que lo hiciera un actor colombiano. Cuando conocí al autor y que me parecía mucho a su papá”, cambió de opinión.

El aplauso de la familia

“Nunca me había enfrentando a estar haciendo una proyección de la película para los personajes reales. Estaba aterrado. Salí a tomarme algo, mientras ellos la veían y fue muy bonita la reacción porque Cecilia [la esposa de Hector Abad Gómez] me decía ‘ay, Fernando, como me ha gustado la película. Me he reído tanto y, de repente, se me ha congelado la risa y me he dicho a mi misma, de qué te ríes, si sabes lo que va a ocurrir’, para mí era que ya había entrado, que lo estaba viendo como algo suyo. Era su propia vida. Es muy curioso y muy bonito”, ha concluido Fernando Trueba.