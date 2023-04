Tenía tan solo 14 años y, de la noche a la mañana, su vida pegó un giro radical. Fue el 13 de febrero de 2011. Ese día, Francesc Colomer escuchó su nombre como ganador del Goya a mejor actor revelación por Pa negre, imponiéndose a compañeros como Juan Carlos Aduviri, de También la lluvia; Manuel Camacho, de Entrelobos; y Oriol Vila, por Todas las canciones hablan de mí. Era su debut en el cine, su primer personaje, su primer trabajo y... arrasó. Ya el que le cogieran para el papel de Andrey fue un premio, ya que iba a trabajar a las órdenes de Agustí Villaronga y compartir protagonismo con actores como Laia Marull (que ya tenía dos de los tres Goyas de su carrera), Nora Navas, Sergi López y Roger Casamajor.

La película triunfó en aquella gala y se llevó una lluvia de premios, en total 9 cabezones: Mejor película, Mejor dirección, Mejor guion, Mejor actriz, Mejor actriz de reparto, Mejor actor revelación y Mejor actriz revelación. Además, se llevó el Goya en las categorías de dirección de producción, fotografía y dirección artística. La película funcionó muy bien en cines y la taquilla fue muy generosa con ella, antes y después de los Goya. Tuvo un amplio recorrido también en formato DVD y muy buena aceptación, empezando por el autor del libro en el que se basa, Emili Teixidor. "Villaronga ha trasladado magistralmente en imágenes esta novela".

Pero esta maldición no es cierta, o no afecta a todos. Actrices que lo ganaron como Laia Marull, Paz Vega, Belén Rueda, Anna Castillo, Nerea Barrios y Natalia de Molina han tenido, y tienen, excelentes carreras. Y entre los actores que también la tienen vemos nombres como Leonardo Sbaraglia, Fernando Tejero y Santiago Segura , entre muchos otros.

Se dice que el Goya a mejor actor y mejor actriz revelación está gafado. Esta categoría se creó en 1994 y Ruth Gabriel fue una de las primeras en ponerle nombre y rostro a esta supuesta maldición. Lo ganó en 1995 y todos le auguraban un gran futuro profesional, pero no fue así. De los Goyas de Marieta Orozco, Lolita Flores y Marina Comas, compañera de reparto en Pa negre, también se ha dicho que eran malditos. Igual que el de Andoni Erburu, el niño de Secretos del corazón.

¿Qué hizo luego Francesc Colomer?

Tras Pa negre estuvo una temporada sin trabajar y retomó el trabajo en 2013 con Barcelona, noche de verano y Vivir es fácil con los ojos cerrados (que puedes ver gratis en Play), y además hizo la serie 39+1. Después de estar cuatro años sin rodar, hizo el corto Paraiso azul y la serie Com si fos ahir. Luego volvió al cine. Fue en 2020 y a lo grande: rodando La vampira de Barcelona, Los visitados y Beach house.

Su carrera no tiene una continuidad fija, pero no deja de rodar. En 2021 hizo el corto Ya no te veo y este 2023 ha rodado Beach House: la historia de tres amigos que se van de vacaciones a Mallorca y lo que era un plan de diversión termina siendo una pesadilla. Uno de los tres amigos es Manu, personaje que interpreta Colomer, que ha rodado a las órdenes de Hèctor Hernández Vicens, director y guionista.

RTVE y RTVE Play emiten Pa negre, justo cuando llega a los cines la película Lola Tormenta que Agustí Villaronga no pudo ver terminada debido a su fallecimiento.