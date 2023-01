"Llevo haciendo esto desde los 21 años... ya es suficiente. Como actor, ya solo pienso en la jubilación", con estas palabras, Robert Redford anunciaba su retiro en agosto de 2018. Una vida dedicada al la industria del cine, desde su primera vez delante de las cámaras en War Hunt, de Denis Sanders. No fue hasta 1967 cuando dio el gran salto junto a Jane Fonda en la película Descalzos por el parque, su primer gran éxito. Sus siguientes trabajos le sirvieron para consolidar su incipiente carrera, de Broadway a los Premios Oscar en poco más de una década. Su primera nominación llegó en 1974 con El golpe, para conseguir su primera estatuilla tuvo que esperar hasta 1981, cuando probó suerte con otra categoría. Redford se llevó el galardón a mejor director por Gente corriente. Sin duda, nadie más que él se merecía un reconocimiento a toda su carrera. En el 2001, se llevó el Oscar Honorífico.

Hace algunos años que ya no esperamos ver sus películas en la cartelera y hay quien se conforma con su viva imagen, Brad Pitt, pero el mito del cine es insustituible. Algunos lo consideraban el hombre más guapo del cine, con permiso de Paul Newman. El tiempo pasa, aunque el propio Robert Redford haya intentado detenerlo cuando optó por hacerse unos retoques en el rostro para disimular las arrugas. Ahora tiene 86 años y tiene una vida alejada de los focos, lo que él llama una "existencia plena y feliz" en su residencia de Utah.

Robert Redford en un acto público en Mónaco, octubre de 2021 GTRES GTRES

El actor vive junto a su esposa, la pintora alemana Sibylle Szaggars, a quien conoció en Sundance en 1996 y con quien se casó en 2009. Alejado de la exposición mediática, Robert Redford disfruta de su tranquilo retiro. "Me gustan las montañas, escalar, caminar, escuchar los ríos o el silencio de los bosques, el cielo abierto, el paisaje extenso, la falta de polución. Paraísos tan remotos que puedo mirar y no ver más que cielo y tierra. Lugares donde me siento feliz", aseguró en una entrevista.

Estos últimos años no han sido nada fáciles para el cineasta, que tuvo que despedirse de su hijo en 2020. Activista y documentalista, James Redford falleció cuando tenía 58 años a causa de un cáncer de hígado. Junto a él, Robert fundó The Redford Center, una organización sin ánimo de lucro que produce documentales para concienciar al público sobre el medioambiente. A día de hoy, todavía podemos ver al actor en algún acto benéfico que apoya esta causa.