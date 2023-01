Ocurrió la noche del 24 de marzo de 2002. Ese día la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de EE.UU. estrenaba el Teatro Kodak para celebrar su anual gala de los Premios Oscar. Era un día de celebración, un día para que las estrellas brillen en todo el mundo. Y entre ellas estaba Robert Redford, que iba a recoger un Oscar Honorífico por toda su carrera de manos de su amiga Barbara Streisand. Ya tenía uno, recibido en 1980 por Gente corriente, y había sido nominado en otras tres ocasiones, una de ellas como director. Había mucha expectación por escuchar el discurso del veterano actor, que ese año iba a cumplir 66 años. Pero no iba a ser así; al menos eso es lo que pensaron todos al verlo.

Redford salió al escenario con la cara más lisa que nunca y todos se quedaron con la boca abierta. Los periodistas de distintas partes del mundo que esa noche estaban comentando la gala enseguida se dieron cuenta y todos dijeron lo mismo: "Un rejuvenecido Robert Redford recibe el Oscar Honorífico", "Un restaurado Robert Redford....", "Un reconstruido...". El Mundo decía que era "el hermano mayor de Brad Pitt en un mal día" y The Sun comentó que, a su lado, Barbara Streisand parecía su abuela". Pero... ¿Qué se había hecho?

Un pionero en el retoque

Los expertos en cine dieron paso a los expertos en estética y belleza, fueron ellos quienes aclararon el misterio: ¡Era Botox! Ahora nos parece de lo más normal pero entonces no era algo corriente, y no se veía, al menos de una forma tan descarada, en los actores y actrices de Hollywood, sobre todo entre ellos. Esos días la prensa habló de veneno paralizante, de toxina botulínica y de caballos, porque este animal es especialmente sensible a la toxina botulínica que provoca una parálisis progresiva flácida. La marca comercial más conocida de esta forma de toxina botulínica cosmética es Botox y empezó a seducir a los actores de Hollywood antes de llegar al gran público.

Robert Redford en las playas de México en 2016 Gtres

El representante del actor no quiso dar explicaciones y remarcó la postura de Redford, que siempre se mostró en contra de la cirugía estética, aunque, quedaba claro entonces, que sí estaba a favor de otras técnicas estéticas. Pero Robert Redford no fue ell único con el rostro rejuvenecido, Nicole Kidman fue otra de las estrellas que dio marcha atrás en el tiempo borrando todas sus arrugas. En su caso los comentarios fueron mucho más allá y se llegó a decir que había eliminado sus arrugas y la expresión de su cara.