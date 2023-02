Pocos westerns han conmovido tanto como Raíces profundas, con un final recordado por todos los amantes del séptimo arte. En él, el hijo del matrimonio formado por Marian y Joe Starrett (Jean Arthur y Van Heflin) se despide de ese pistolero que tanto ha ayudado a su familia. "¡Shane, vuelve! ¡Adiós, Shane!", le grita el niño, unas palabras que resuenan mientras el personaje al que da vida Alan Ladd se aleja de la granja.

Su interpretación le valió a Brandon de Wilde, aquel jovencísimo actor, el reconocimiento de la Academia. Como Jack Palance, el villano de Raíces profundas, fue nominado a los Oscar en la categoría de mejor actor de reparto. Ninguno de ellos, sin embargo, se hizo con la estatuilla: se la llevó Frank Sinatra por De aquí a la eternidad. Jack Palance ganó el premio décadas después, en 1992, aunque Brandon de Wilde nunca volvió a tener esa oportunidad. Falleció en 1972, cuando solo tenía 30 años.

Películas con James Stewart o Paul Newman

Brandon de Wilde debutó en el teatro con la obra The Member of the Wedding cuando solo tenía siete años, pero su gran momento, ese en el que conquistó a todo el mundo, se produjo en 1953, cuando se estrenó Raíces profundas. Después tuvo su propia serie como protagonista, Jamie, y continuó actuando en cine y televisión. Entre sus películas se encuentran La última bala, Su propio infierno y Hud, el más salvaje entre mil, con actores como James Stewart, Warren Beatty, Eva Marie Saint o Paul Newman. También participó en Alfred Hitchcock presenta.

Eva Marie Saint y Brandon de Wilde en 'Su propio infierno' Imagen de 'Su propio infierno'

Su último filme, Wild in the Sky, se estrenó en 1972, el mismo año de su muerte. Su fallecimiento fue consecuencia de un trágico accidente de tráfico: Brandon de Wilde estaba conduciendo su camioneta cuando, en mitad de una fuerte tormenta, su vehículo chocó contra un camión de plataforma que estaba aparcado al lado de la carretera, según explicó The New York Times por aquel entonces.

Fue trasladado a un hospital de Denver -ciudad en la que se encontraba para actuar en la obra de teatro Butterflies Are Free- y, cuatro horas después, murió por las heridas. Aunque falleció muy joven, con solo 30 años, vivió una notable carrera como actor, recordada aun décadas después de su muerte. Su aparición en Raíces profundas fue muy aplaudida en el momento del estreno de la película, en 1953, y continúa siéndolo en la actualidad.