Hijo del también actor Martin Sheen, Charlie Sheen siguió los pasos de su padre en el mundo de la interpretación a partir de la década de los años 80. Durante sus 40 años de carrera ha alcanzado la fama por trabajos como Platoon (1986), Wall Street (1987), Hot Shots! (1991), Los tres mosqueteros (1993) o la serie Dos hombres y medio. Sin embargo, de un tiempo a esta parte, el actor de 57 años se mantiene fuera del foco mediático. No es para menos. Charlie Sheen, el actor de televisión mejor pagado de Estados Unidos, es más conocido por sus constantes polémicas y escándalos que por su trayectoria artística. Su convulsa vida y sus polémicas con las drogas, la violencia y el sexo lo llevaron a ser desterrado poco a poco de Hollywood. Aunque ahora regresa con un nuevo proyecto entre manos: Ramble On.

Todas las polémicas de Charlie Sheen

A pesar de tener todas las facilidades para ser un actor de éxito, Charlie Sheen se puso trampas a sí mismo en su camino hacia la fama. Desde muy pronto empezó a consumir drogas y alcohol: en 1998 sufrió un infarto con apenas 33 años a causa de una sobredosis. Pese a que se internó en un centro de rehabilitación, en los años venideros siguió siendo un consumidor habitual de sustancias.

Pese a todo, consiguió el papel protagonista de Dos hombres y medio, su oportunidad de oro en 2003. Dirigida por Chuck Lorre, esta sitcom de la CBS fue un éxito mundial: arrasó en audiencia y tuvo 12 temporadas. Sin embargo, en 2010 Charlie Sheen sufrió una recaída y la grabación de la serie se suspendió temporalmente. Tras meses de rumores, tras terminar de grabar el último capítulo Charlie Sheen confirmó que continuaría en la serie.

Pero en su octava temporada el actor insultó a Chuck Lorre llamándolo "idiota", por lo que la serie volvió a ser cancelada. Sheen volvió a someterse a una terapia de rehabilitación y en 2011 fue suspendido por la CBS: "Sheen ha adopatado una conducta autodestructiva y parece estar muy enfermo. Warner Bros. no puede y no debe continuar su acuerdo como hasta ahora mientras el señor Sheen se destruye a sí mismo ante los ojos de todo el mundo", comunicó la productora. Ashton Kutcher le sustituyó al frente del show. Aunque al actor no pareció importarle: "Es una muy buena noticia. Ahora puedo quedarme todos los millones, no verle de nuevo la cara y no tendré que ponerme más esas ridículas camisetas", respondió.

Fuera de cámaras, durante estos últimos y convulsos años en Dos hombres y medio, Charlie Sheen fue detenido por amenazar a su esposa con un cuchillo el día de Navidad, fue internado varias veces en rehabilitación y detenido por provocar destrozos en un hotel habiendo consumido drogas. Sus escándalos no tardaron en afectar a su reputación.

Años después, Charlie Sheen reapareció con la serie Anger Management, emitida en España como Terapia con Charlie, la cual fue terriblemente recibida. Mientras tanto, su compañera de reparto, Selma Blair, se quejó del comportamiento del actor y fue despedida. Al final de la serie tuvo algún que otro cameo en otros shows televisivos, pero fue pasando desapercibido en la industria del entretenimiento.

Hasta que en 2015 Charlie Sheen reveló que es portador del VIH y aseguró que llevaba años pagando a diferentes extorsionadores para que no saliese a la luz dicha información. A partir de entonces se centró en su vida familiar, arrepentido de su pasado, y dejó para siempre el alcohol y las drogas: "Me arrepiento de haber arruinado Dos hombres y medio y de no haberme involucrado más en la vida de mis hijos. Solo podemos movernos hacia adelante desde el hoy. No lo llamarían 'el pasado' si no fuera así", confesó en una entrevista para The Today Show en 2016. Ahora lleva años sin ponerse delante de las cámaras, pero próximamente le veremos en Ramble On, una comedia dramática donde se interpretará a sí mismo.