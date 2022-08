¡Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez van a ser padres! La pareja amplía su familia numerosa con dos nuevos miembros, porque sí, has leído bien, ¡vienen dos! Así lo ha confirmado la pareja, sonrientes, tumbados en la cama, ecografía en mano, a través de redes sociales. "Felices de anunciaros que estamos esperando gemelos. Nuestros corazones están llenos de amor. No podemos esperar a conoceros. Bendecidos", escribe la modelo, que estaría ya de doce semanas. Con las dos nuevas incorporaciones, la pareja tendría ya tres hijos biológicos en común. Cristiano Ronaldo Jr. y los mellizos Eva y Mateo llegaron al mundo por gestación subrogada. Alana Martina, hasta ahora la benjamina de la familia, fue su primera hija en común.

La familia de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez INSTAGRAM

La noticia no ha sido para nada una sorpresa. Georgina, que celebra en enero su 28 cumpleaños, ya había manifestado en varias ocasiones su deseo de ser madre de nuevo. Su embarazo sale a la luz justo antes del estreno de su documental en Netflix, 'Soy Georgina'. ¿Cómo era antes su día a día? ¿A qué se dedica? ¿Cuáles son sus rutinas? ¿Cómo es su relación con el jugador portugués? ¿Y con sus hijos? Preguntas que pronto tendrán respuesta. Por ahora tenemos que conformarnos con un adelanto en el que Georgina habla sobre su casamiento con Cristiano Ronaldo. La ceremonia todavía no ha tenido lugar, pero ¿suenan campanas de boda? Parece que a la modelo no le faltan ganas, tal y como ella misma asegura. ¿Será una indirecta para el jugador?

Alana Martina, su primera hija en común Fue en 2017 cuando la pareja dio la bienvenida a su primera hija en común. "¡Alana Martina acaba de nacer! ¡Tanto a Geo como a Alana están muy bien! ¡Estamos todos muy felices!", escribía por aquel entonces Cristiano Ronaldo en su cuenta de Instagram. Georgina Rodríguez tras el parto INSTAGRAM La influencer comparte orgullosa con sus más de 27 millones de seguidores en redes imágenes de los pequeños. "Mi deseo de maternidad es más fuerte que nada. Espero tener más hijos", aseguraba hace justo un año en una entrevista para la revista ¡Hola!. ¡Dicho y hecho!

Su nueva vida en Manchester La familia nunca se separa y sigue a Cristiano Ronaldo allá donde quiera que vaya. Ahora residen en Manchester, desde que el futbolista fichó por el club inglés. "Nueva etapa cargada de ilusión", aseguraba hace unas semanas la propia Georgina Rodríguez en una publicación de Instagram. En la imagen aparecían sus cuatro retoños sonrientes y vestidos con el nuevo uniforme del colegio.