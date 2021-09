J Balvin desvela el tracklist de 'JOSE', su próximo álbum

Que cualquier anuncio que hace J Balvin se convierte en noticia no es una novedad. Y más si tenemos en cuenta que su última publicación no solo desvela la fecha del lanzamiento de JOSE, su próximo álbum, sino también las 24 canciones que le darán forma próximamente. El 10 de septiembre ha sido la fecha escogida por el colombiano para presentar al mundo su nuevo proyecto discográfico y atento, porque las colaboraciones que hay en él te van a sorprender.

Todo lo que sabemos sobre JOSE

Sech, Yandel, Skrillez, Myke Towers, Jhay Cortez, Feid, Tokischa o María Becerra son tan solo algunos de los nombres que forman parte de un tracklist que no ha pasado desapercibido para los millones de usuarios que siguen al intérprete en redes sociales. Con dos decenas de temas, Balvin podría estar frente a uno de sus álbumes más personales. Así al menos lo dejó caer cuando en su documental The Boy From Medellin alegaba que se encontraba en un momento de su vida donde primaba su salud mental por encima del resto. ¿Habrá sido un factor determinante para la composición de este disco? El tiempo nos dará la respuesta, pero por el momento... aquí van los 24 hits que ya han despertado el hype en ambos hemisferios.

"F40" "Una nota" con Sech "Te acuerdas de mí" con Yandel "In da getto" con Skrillex "Billetes de 100" con Myke Towers "La venganza" con Jhay Cortez "Vestido" "Que locura" "Bebé que bien te ves" con Feid "Lo que Dios quiera" "Si te atreves" con Zion y Lennox "Fantasías" "Pa' guayarte" con Ozuna "Ganas de verte" "Perra" con Tokischa "7 de mayo" "Suerte" "Querido Río" "La familia" "Que más pues" con María Becerra "Otro fili" con Jay Wheeler "Otra noche sin ti" con Khalid "Poblado remix" con Karol G, Nicky Jam, Crissin, Totoy el Frío y Natan & Shander "One Day" con Dua Lipa y Tainy

El disco que llevará el mismo nombre que el de su intérprete parece que seguirá con una estética similar a la que ya consiguió con Colores. La viveza y el estilo tan característico que marca a J Balvin siguen siendo el hilo conductor de un álbum del que ya desveló su posible portada. Sin letras y con sus icónicas gafas, el colombiano estaría evidenciando que el disco no es más que una extensión de sus emociones y de todo lo que ha vivido tras el estallido de la pandemia: problemas de salud mental, enfermar por el covid y ver cómo multitud de los conciertos que tenía programados para 2020 tuvieron que ser pospuestos o cancelados.