Desde que lanzase el documental The Boy From Medellín, J Balvin no había vuelto a abrirse en canal para mostrar públicamente cómo se sentía después de tanto tiempo sumergido en la vorágine de la industria musical. En declaraciones a EFE, el colombiano ha hecho un parón en su rutina para reflexionar sobre la persona en la que se ha convertido desde que comenzó a dedicarse a la música de manera profesional.

"Soy un hombre que valora más que nada el pasar tiempo con su familia y amigos cercanos", comenzaba explicando. Y es que tal y como vimos durante su producción para Prime Video, el intérprete de éxitos como "Morado" confiesa que es "un hombre normal, con alegrías y con pruebas": "Me gusta caminar, montar en bicicleta, ver alguna película, bailar con mis amigos, leerme un buen libro, tomarme un café tranquilo. Trato de ser una mejor persona cada día, obviamente con mis defectos y virtudes".

En cuanto a su tiempo libre, Balvin afirmó que anda permanentemente "aprendiendo de todo un poco", desde el paracaidismo hasta disfrutando de cosas tan sencillas como un paseo: "Estoy tan enfocado en J Balvin que a veces se nos olvida lo que José necesita", explicaba haciendo alusión a las diferencias que existen entre su "yo" artista y su versión más personal y cercana.

"Las enfermedades mentales también son una pandemia"

Durante la presentación de The Boy From Medellin, el intérprete adelantó en exclusiva a Playz que le resultaba realmente complicado separar la figura de José Álvaro Osorio -nombre real- de la que representa J Balvin como estrella internacional: "No es nada fácil. Por eso estoy buscando el balance. Es muy complicado encontrarlo, pero aquí seguimos". Un hecho que se suma a la multitud de llamadas que ha realizado el artista para intentar que sus seguidores velaran por su salud mental y no descuidaran algo tan importante en sus vidas.

“Creo que la salud mental es una realidad. Es como quien está pasando el COVID: las enfermedades mentales también son una pandemia. Solo que la gente tiene miedo a hablar sobre ello porque sigue siendo tabú. Al final la mayoría terminamos contagiados de una forma más o menos aguda, pero forma parte de la realidad”, afirmaba durante un encuentro con medios españoles.

"Lo más importante siempre es rodearse de buenas personas. Y personas que sean mejores que tú. Para mí ha sido muy difícil estar alejado de los escenarios tanto tiempo porque me faltaba la alegría, sentir a la gente, al público... Me daba mucha paz. Medellín sigue inspirándome 100% porque es mi casa, la ciudad donde me vio nacer y crecer. Siempre he sido muy fiel a mi movimiento y a lo que quería lograr, así que seguiré cantando en español y haciendo música con amor y con las ganas de vivir suficientes como para trasladar la cultura latina por el mundo entero", concluía emocionado.