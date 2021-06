"Aún queda mucho por hacer". Esta es una de las frases más repetidas por los usuarios que vieron cómo varios comentarios homófobos llegaban a la última publicación de Ricky Martin. El puertorriqueño quiso reivindicar la libertad del colectivo LGTBIQ+ con un post en su cuenta de Instagram, y aunque hubo multitud de mensajes de apoyo y de cariño, también hubo quien no perdió la ocasión de hacer patente la LGTBfobia que sigue inundando nuestros días. J Balvin, entre otros compañeros de profesión, salió en su defensa dedicándole unas palabras emotivas y que no han pasado desapercibidas: "Tú eres el hombre más especial del mundo. ¡Yo me casaría contigo! Te amo".

""Hace una semana, subí unas fotos junto a mi esposo para una edición especial de la revista Cap 74024. Para ambos fue una experiencia maravillosa y una manera de celebrar nuestro orgullo", comenzaba explicando el intérprete de "Una mordidita". "Lo que no me esperaba, sobre todo después de todo el trabajo que se ha hecho durante tantos años, es que un gran número de personas decidieron dejar de seguirnos o comentar de manera despectiva. Claro está, no es el número de seguidores lo que me preocupa, es el mensaje que hay detrás de su decisión lo que me ha provocado el mismo sentimiento que tuve años antes de compartir públicamente sobre mi orientación sexual. Ese mismo miedo que me paralizaba, me atormentaba y no me dejaba ser".

"Eres un grande, un ídolo, un ejemplo a seguir" "Hoy veo las fotos y lo que siento es una paz plena de poder celebrar a mi familia como se merecen, por todo lo alto", continuaba en su misiva. "Ese miedo del que hablaba ya no me paraliza. Por el contrario, me da mucha fuerza y me empuja a seguir trabajando. [...] Lo que más deseo en esta vida es que todos podamos sentirnos libres, orgullosos de nosotros mismos, felices, que seamos amados, respetados y aceptados", concluía en su post. Una imagen cuyo mensaje ha dado la vuelta al mundo y que artistas de ambos hemisferios no han dudado en comentar. "Gracias por abrir caminos, mentes y corazones. Que se vayan los que no hacen falta", indicaba Pedro Capó; "Te queremos maestro. Por cierto, a mí también se me van seguidores cuando subo fotos con mi pareja, no soportan tanto amor", confesaba India Martínez; o "Eres un grande, un ídolo, un ejemplo a seguir, un orgullo. Te quiero, te respeto y apoyo", las palabras de Luis Fonsi que consiguieron miles de me gusta en pocos minutos. Carlos Vives, Alejandro Sanz, Rosalía, Thalía, Rozalén o Greeicy también quisieron mostrar todo su apoyo en una semana tan importante para el colectivo como es la del Orgullo LGTBIQ+. Pero como venimos diciendo, uno de los comentarios que más likes recibió fue el del colombiano J Balvin. “J Balvin apoyando a Ricky Martin es lo mejor que ví hoy pic.twitter.com/e2jeuCAA7R“ — Karina con K�� (@Karicaceres2) June 29, 2021