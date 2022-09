Tamara Falcó ha pasado de la felicidad más absoluta a la pena más grande. Apenas 24 horas después de anunciar su compromiso con Íñigo Onieva salió a la luz un vídeo de este besando a una desconocida. Una polémica que ha afectado a la marquesa de Griñón, quien se refugia en casa de su madre, Isabel Preysler, para huir del foco mediático. Mientras tanto, su novio sigue poniendo excusas pese a las claras evidencias: dice que las imágenes son de antes de conocerla pero suena una canción de 2022 y lleva puesto el colgante que Tamara le regaló...

Ahora todo apunta a que Tamara pasará página muy pronto... Famosa por su buen humor y tener siempre una sonrisa, la influencer ha salido brevemente de la residencia para pasear a sus mascotas con el rostro serio y sin querer hacer declaraciones a la prensa. Ha recibido muchos apoyos en estas horas y el particular modo de ver la vida de Tamara le ayudará con el escándalo con su prometido.

La vida según Tamara Falcó: sus 10 mejores frases

Tamara Falcó estaba destinada a la fama. De niña, su hogar era como un plató de televisión y su casa la conocemos desde hace mucho tiempo. Una de sus primeras frases para los medios fue esta:

"Para todos los niños que estén viendo Corazón, ¡feliz Navidad!"

La pequeña Tamara fue creciendo entre portadas de revistas y photocalls. Y poco a poco fue probando suerte en una de las pasiones de su madre: la moda. Tanto como diseñadora de ropa como influencer, su faceta de emprendedora nos ha dejado grandes frases para el recuerdo al enseñarnos secretos de su armario:

"Hubo una parte de la infancia que fue muy dura, a mi madre le encanta los twin set con hombreras"

"Quiero que sea muy gip set, o sea, no sé, es bohemio dento de un lujo"

"Me pongo una gorra de rejilla y cambio el look. En al armario tengo mis botas de montaña aunque no voy a la montaña. Me gusta enseñar la tripita, muy ñoño pero cute"

Pero entonces, Tamara Falcó ganó MasterChef Celebrity 4 y lo tuvo claro: lo suyo era ser chef. La hija de Isabel Preysler se puso a estudiar para ello hasta que se graduó en una de las escuelas de cocina más exclusivas: Le Cordon Bleu. A su graduación asistió toda su familia. ¿Quién diría que acabaría amando la gastronomías si cuando entró en el concurso culinario nos dejó estas joyas?

"¿Cocinar? Fatal, pero me encanta. Los postres un poco mejor. Las cosas básicas: ensalada, filete, hasta ahí llego"

"MasterChef, con lanzallamas. ¡¡Cuidao'!!"

Ahora es chef titulada y marquesa de Griñón, título nobiliario que heredó de su padre, Carlos Falcó, fallecido en 2020. Así es su dia a dia y su vestidor:

"No tengo rutina, pero no me aburro. Me despierto con el desayuno, luego me lavo la cara, tónica, anti puf, máscara, colorete... Empiezo con clase de gimnasia o llamadas. Los jueves y los viernes tengo el curso de chef y a las nueve desconecto. Mi momento de oracion es muy importante: es el momento de reconexión con Dios"

Redescubrió su fe hace unos años y casi se convierte en religiosa, pero dice que Dios le preparó otros planes: "He encontrado refugio en Cristo. Soy muy feliz", asegura. Muy natural, Tamara Falcó destaca por su espontaneidad. A veces demasiada, como cuando le preguntaron por si estaba acostumbrada a moverse en transporte público, sobre todo en Metro:

"Me gusta, aunque aprovecho para pedir que se ventile mejor el Metro"

Por último, la fiesta de Tamara Falcó por sus 40 años dio que hablar. Su vida, casi de película, no deja de girar y girar: "Lo que a algunos les pueda parecer una pelicula, a mí me parece lo mas normal del mundo. Mis 40 acaban de empezar y vienen cargaditos de cambios...". Y tanto. A Tamara no paran de pasarle cosas.